TBMM'de 23 Nisan Resepsiyonu (1)
- Resepsiyonun düzenlendiği salondan görüntüler TBMM Başkanı İsmail Karaman'ın resepsiyona gelen konukları karşılaması MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin gelişi Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici'nin gelişi Milletvekillerinin gelişi Orman ve Su işleri Bakanı Veysel...
- Resepsiyonun düzenlendiği salondan görüntüler
TBMM Başkanı İsmail Karaman'ın resepsiyona gelen konukları karşılaması
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin gelişi
Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici'nin gelişi
Milletvekillerinin gelişi
Orman ve Su işleri Bakanı Veysel Eroğlu'nun gelişi
YSK Başkanı Sadi Güven'in salona gelişi
TBMM Şeref Salonu'nda görüntüler TBMM'nin 98. açılış yıl dönümü, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle, TBMM Başkanı İsmail Kahraman'ın ev sahipliğinde TBMM Şeref Salonu'nda resepsiyon verildi. (1)