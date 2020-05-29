TBMM Başkanı Şentop, Hacı Bayram Veli Camisi'nde Cuma namazına katıldı (1)
Cami alanının dezenfekte edilmesi Namaz için gelen vatandaşların sosyal mesafe kuralına uygun olarak oturmaları Cemaate dezenfekte ve seccade dağıtılması Cemaatin ateşinin ölçülmesi TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un gelişi TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un namaz kılması Cami alanındaki cemaat...
29.05.2020 13:57 | Son Güncelleme: 29.05.2020 14:06
Cami alanının dezenfekte edilmesi
Namaz için gelen vatandaşların sosyal mesafe kuralına uygun olarak oturmaları
Cemaate dezenfekte ve seccade dağıtılması
Cemaatin ateşinin ölçülmesi
TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un gelişi
TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un namaz kılması
Cami alanındaki cemaat
TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un cuma namazı kılması
ANKARA - TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Hacı Bayram Veli Camisi'nde Cuma namazına katıldı. (1)
Kaynak: AA