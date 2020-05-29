TBMM Başkanı Şentop, Hacı Bayram Veli Camisi'nde Cuma namazına katıldı (1) Cami alanının dezenfekte edilmesi Namaz için gelen vatandaşların sosyal mesafe kuralına uygun olarak oturmaları Cemaate dezenfekte ve seccade dağıtılması Cemaatin ateşinin ölçülmesi TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un gelişi TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un namaz kılması Cami alanındaki cemaat...

Cami alanının dezenfekte edilmesi Namaz için gelen vatandaşların sosyal mesafe kuralına uygun olarak oturmaları Cemaate dezenfekte ve seccade dağıtılması Cemaatin ateşinin ölçülmesi TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un gelişi TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un namaz kılması Cami alanındaki cemaat TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un cuma namazı kılması ANKARA - TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Hacı Bayram Veli Camisi'nde Cuma namazına katıldı. (1) Kaynak: AA