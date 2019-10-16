Tbmm başkanı şentop, cibuti ulusal meclis başkanı mohamed ali houmed ile görüştü

Tbmm başkanı şentop, cibuti ulusal meclis başkanı mohamed ali houmed ile görüştü

TBMM Başkanı Şentop, Cibuti Ulusal Meclis Başkanı Mohamed Ali Houmed ile görüştüSırbistan, (DHA)- TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Cibuti Ulusal Meclis Başkanı Mohamed Ali Houmed ve beraberindeki heyetle görüştü.

16.10.2019 15:28
Tbmm başkanı şentop, cibuti ulusal meclis başkanı mohamed ali houmed ile görüştü

TBMM Başkanı Şentop, Cibuti Ulusal Meclis Başkanı Mohamed Ali Houmed ile görüştü

Sırbistan, (DHA)- TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Cibuti Ulusal Meclis Başkanı Mohamed Ali Houmed ve beraberindeki heyetle görüştü.

Kaynak: DHA
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