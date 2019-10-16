Tbmm başkanı şentop, cibuti ulusal meclis başkanı mohamed ali houmed ile görüştü
TBMM Başkanı Şentop, Cibuti Ulusal Meclis Başkanı Mohamed Ali Houmed ile görüştüSırbistan, (DHA)- TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Cibuti Ulusal Meclis Başkanı Mohamed Ali Houmed ve beraberindeki heyetle görüştü.
16.10.2019 15:28
TBMM Başkanı Şentop, Cibuti Ulusal Meclis Başkanı Mohamed Ali Houmed ile görüştü
Sırbistan, (DHA)- TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Cibuti Ulusal Meclis Başkanı Mohamed Ali Houmed ve beraberindeki heyetle görüştü.
Kaynak: DHA