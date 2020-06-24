TBMM Başkanı Şentop, BM Genel Kurul Başkanı Bozkır'ı kabul etti
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TBMM Başkanı Şentop, BM Genel Kurul Başkanı Bozkır'ı kabul etti

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Birleşmiş Milletler'in (BM) 75'inci Genel Kurul Başkanlığı görevine başlayan TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Volkan Bozkır'ı kabul etti.

TBMM Başkanı Şentop, BM Genel Kurul Başkanı Bozkır'ı kabul etti
24.06.2020 16:56 | Son Güncelleme: 24.06.2020 16:59

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Birleşmiş Milletler'in (BM) 75'inci Genel Kurul Başkanlığı görevine başlayan TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Volkan Bozkır'ı kabul etti.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Bozkır'ı yeni görevi nedeniyle tebrik etti. Şentop, "BM Genel Kurul Başkanlığına seçildiniz. Allah hayırlı çalışmalar nasip etsin, muvaffakiyetler diliyorum. Bu tabi bir taraftan sizin başarınız, bir taraftan Türkiye'nin başarısı. Böyle bir dönemde, zor bir dönem aslında, ulusararası siyasette biraz salgının da etkisiyle bir kaos ortamının olduğu bir dönemde Türkiye'yi temsilen aday oldunuz ve seçildiniz. Türkiye'nin uluslararası itibarı bakımından da çok önemli bu. Bunun bir tescili anlamına geliyor. Başarılar diliyorum, tebrik ediyorum. Siz birçok görevi bugüne kadar başarıyla yürüttünüz. Bu sefer de başarılı olacağınıza inanıyorum" ifadelerini kullandı. 

Volkan Bozkır da, TBMM Başkanı Şentop'a teşekkür ederek, şunları söyledi: "Gerçekten çok zorlu bir süreçte, dünyanın içinde bulunduğu zor şartlarda elde ettiğimiz bu çok üstün oy oranı bir anlamda Türkiye'nin, Türk milletinin ve TBMM'nin dünyadaki itibarını ve Türkiye'ye duyulan güvenin ayrı bir tezahürü olmuştur. Sayın Meclis Başkanımız gerçekten sürecin başından itibaren her anında büyük destek verdi, yanımda, arkamda ve bütün imkanlarıyla TBMM'yi bu sürecin içinde tutarak sonuçlandırmasında çok önemli katkılarda bulundu. Ben şahsım, ülkem ve milletim, Meclisimiz adına kendisine şükranlarımı sunuyorum."

 


Kaynak: DHA

Politika Manşet

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