Tazminatını alamadığı eski iş yerinde tabancayla muhasebeciyi yaraladı

Tazminatını alamadığı eski iş yerinde muhasebeciyi yaraladı

Ankara'da İbrahim B. (33), iddiaya göre tazminatını almadığı eski iş yerinde tartıştığı muhasebeci Meryem Gündüz'ü (36) tabanca ile 3 el ateş ederek yaraladı. Olay sırasında iş yeri önündeki panik anları güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, Yenimahalle ilçesindeki Gıda ve İhtiyaç Maddeleri Ankara Toptancılar (GİMAT) bölgesinde öğle saatlerinde meydana geldi. Eski çalıştığı toptancı işyerine silahla gelen İbrahim B, içerideki müşterileri ve bir çalışanı dışarıya çıkarttı. İbrahim B. daha sonra muhasebe bölümüne giderek, burada çalışan Meryem Gündüz ile tartışmaya başladı. İbrahim B, silahını çıkararak Meryem Gündüz'e 3 el ateş etti. Gündüz, kanlar içinde yere yığılırken, saldırgan iş yerinin önünde etrafa tehditler savurduktan sonra otomobiliyle kaçtı.

Çevre esnafının ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Gündüz, sağlık görevlilerinin müdahalesi ardından ambulansla Onkoloji Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Gündüz'ün hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, kaçan İbrahim B.'yi, İvedik Caddesi üzerinde olayda kullandığı silahla birlikte yakaladı. Gözaltına alınan İbrahim B. ilk ifadesinde, tazminatını alamadığını, bu yüzden olayı gerçekleştirdiğini söyledi.

PANİK ANLARI KAMERADA

Öte yandan, iş yeri önünde yaşanan panik anları, bölgedeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, İbrahim B.'nin iş yeri önünde silahla havaya ateş etmeye çalıştığı; ancak silahın tutukluk yaptığı görüldü. Ayrıca, şüphelinin aracıyla olay yerinden kaçma anı da kameraya yansıdı.

Kaynak: DHA