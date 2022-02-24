Tayt giydiği için karısını öldüresiye döven adam serbest bırakıldı

SULTANGAZİ, İSTANBUL (Haberler.com) - Olay, geçen pazar günü Sultangazi'de meydana geldi. İddiaya göre, tekstil işinde çalışan Zafer Bozkurt, tayt giydiği gerekçesiyle eşi Esra Bozkurt 'a saldırdı. Gürültüleri duyan komşuları hemen polis ve sağlık ekiplerine haber verdi.

Eve gelen sağlık ekipleri, kanlar içerisinde kalan Esra Bozkurt'u, Başakşehir Çam ve Sakura Hastanesi'ne kaldırdı. Zafer Bozkurt ise, polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Hastanede 3 gündür tedavi gören Esra Bozkurt, dün taburcu edildi.

DAYAKÇI KOCASERBEST BIRAKILDI

Eşi Zafer Bozkurt ise, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan Bozkurt, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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