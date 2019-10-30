Tayland kralı dört saray yetkilisini "aşırı şeytani suistimal" ve zina gerekçesiyle kovdu

Tayland kralı dört saray yetkilisini "aşırı şeytani suistimal" ve zina gerekçesiyle kovdu

İki yatak odası muhafızının "aşırı şeytani suistimal" ve "zina" gerekçesiyle, saray muhafızı olan iki subayın ise "ihmalkar" ve "makamlarına yakışmayan tutumları" nedeniyle kovulduğu açıklandı

30.10.2019 21:37
Tayland kralı dört saray yetkilisini

Tayland Kralı Maha Vajiralongkorn dört saray yetkilisini daha kovdu.


Konuyla ilgili yapılan açıklamada iki yatak odası muhafızının "aşırı şeytani suistimal" ve zina gerekçesiyle, saray muhafızı diğer iki subayın ise "ihmalkar" ve "makamlarına yakışmayan tutumları" nedeniyle kovulduğu belirtildi. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et