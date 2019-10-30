Tayland kralı dört saray yetkilisini "aşırı şeytani suistimal" ve zina gerekçesiyle kovdu

30.10.2019 21:37

Tayland Kralı Maha Vajiralongkorn dört saray yetkilisini daha kovdu.



Konuyla ilgili yapılan açıklamada iki yatak odası muhafızının "aşırı şeytani suistimal" ve zina gerekçesiyle, saray muhafızı diğer iki subayın ise "ihmalkar" ve "makamlarına yakışmayan tutumları" nedeniyle kovulduğu belirtildi. Euronews.com'da Görüntüle