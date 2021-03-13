Karahan Çantay'ın cenazesi Adli Tıp Kurumuna getirildi
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Karahan Çantay'ın cenazesi Adli Tıp Kurumuna getirildi

13.03.2021 10:31 | Son Güncelleme: 13.03.2021 11:03

Tayland'da geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybeden eski manken ve oyuncu Karahan Çantay'ın cenazesi İstanbul'a getirildikten sonra otopsi için Yenibosna'daki Adli Tıp Kurumu Morguna gönderildi.

Tayland'da geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybeden eski manken ve oyuncu Karahan Çantay'ın cenazesi İstanbul'a getirildikten sonra otopsi için Yenibosna'daki Adli Tıp Kurumu Morguna gönderildi.

Tayland'da geçirdiği motosiklet kazası sonucu vefat eden 48 yaşındaki Karahan Çantay'ın cenazesinin Türkiye'ye getirilmesi için başkent Bangkok'taki işlemler tamamlandı. Çantay'ın cenazesi, THY'nin Bangkok- İstanbul seferini yapan TK 69 sefer sayılı uçağıyla yurda getirildi.

Saat 05.30'da İstanbul Havalimanı'na inen uçaktaki cenaze, işlemlerin tamamlanmasının ardından otopsi için Yenibosna'daki Adli Tıp Kurumu Morguna gönderildi.

1995 yılında Mr. Turkey yarışması birincisi seçilen eski manken ve oyuncu Karahan Çantay'ın cenazesinin, Ankara'da toprağa verileceği öğrenildi.

Karahan Çantay'ın cenazesi Adli Tıp Kurumuna getirildi
Karahan Çantay'ın cenazesi Adli Tıp Kurumuna getirildi
Karahan Çantay'ın cenazesi Adli Tıp Kurumuna getirildi
Karahan Çantay'ın cenazesi Adli Tıp Kurumuna getirildi

Kaynak: Anadolu Ajansı / İbrahim Halil Aktürk

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