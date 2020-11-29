- Tayland'da monarşi karşıtları yeniden sokaklarda
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- Tayland'da monarşi karşıtları yeniden sokaklarda

29.11.2020 17:39 | Son Güncelleme: 29.11.2020 17:48

- Tayland'da monarşi karşıtları yeniden sokaklarda Tayland'da monarşi karşıtları yeniden sokaklara inerek, Kral Maha Vajiralongkorn'un bazı ordu birimleri üzerindeki kişisel kontrolü ve ordunun siyasetteki rolünü protesto etti.

- Tayland'da monarşi karşıtları yeniden sokaklarda

BANGKOK - Tayland'da monarşi karşıtları yeniden sokaklara inerek, Kral Maha Vajiralongkorn'un bazı ordu birimleri üzerindeki kişisel kontrolü ve ordunun siyasetteki rolünü protesto etti.

Tayland'da monarşi karşıtları yeniden sokaklara indi. Yüzlerce protestocu, 2019'da Kral Maha Vajiralongkorn'un komutası altında hareket eden iki birimden biri olan 11. Piyade Alayı'nın bulunduğu bölgeye yürüdü. Alayın bulunduğu bölge, protestocuların girişini engellemek amacı ile dikenli tellerle çevrildi.

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Protestoculardan Parit "Penguen" Chiwarak gazetecilere yaptığı açıklamada, "Bir ordu krala değil halka ait olmalı. Demokratik bir sistemde kral, ordunun komutasını yönetmekle sorumlu değildir" ifadelerini kullandı. Chiwarak, daha önceki protestolar sırasında yaptığı konuşmalar nedeni ile "Lese Majeste" yasası gereği monarşiye hakaretten suçlanmıştı.

Tayland'da Temmuz ayında başlayan protestolar, başlangıçta eski cunta lideri olan Başbakan Prayuth Chan-ocha'nın istifasını ve yeni bir anayasa talep ederken, göstericiler bunlara ek olarak kralın yetkilerinin de azaltılmasını istiyor.

Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, hukukun üstünlüğüne vurgu yapılarak, ifade özgürlüğü hakkının hukuk sınırları içinde kalması gerektiği aktarıldı. Bakanlık, "Yasanın ihlal edildiği her durumda, yetkililer ayrım gözetmeksizin uygun yasal süreçlere sıkı sıkıya bağlı kalarak harekete geçerler" dedi.

Kraliyet Sarayı, protestolar başladığından bu yana sessizliğini koruyor.

- Tayland'da monarşi karşıtları yeniden sokaklarda
- Tayland'da monarşi karşıtları yeniden sokaklarda
- Tayland'da monarşi karşıtları yeniden sokaklarda
- Tayland'da monarşi karşıtları yeniden sokaklarda
- Tayland'da monarşi karşıtları yeniden sokaklarda
- Tayland'da monarşi karşıtları yeniden sokaklarda
- Tayland'da monarşi karşıtları yeniden sokaklarda
- Tayland'da monarşi karşıtları yeniden sokaklarda
- Tayland'da monarşi karşıtları yeniden sokaklarda

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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