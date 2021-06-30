Taylan Özgür Ölmez kimdir? Taner Ölmez'in kardeşi Taylan Özgür Ölmez kaç yaşında, aslen nerelidir?
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Taylan Özgür Ölmez kimdir? Taner Ölmez'in kardeşi Taylan Özgür Ölmez kaç yaşında, aslen nerelidir?

Taylan Özgür Ölmez kimdir? Taner Ölmez'in kardeşi Taylan Özgür Ölmez kaç yaşında, aslen nerelidir?
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Mucize Doktor dizisindeki Dr. Ali rolü ve oyunculuğuyla son dönemde isminden söz ettiren Taner Ölmez'in ağabeyi olan Taylan Özgür Ölmez son dönemde internette en çok merak edilen isimler arasında yer almakta. Peki, Taylan Özgür Ölmez kimdir? Taner Ölmez'in kardeşi Taylan Özgür Ölmez kaç yaşında, aslen nerelidir?

1995 yılında arkadaşları ile birlikte Grup Özgür Deniz adlı müzik grubunu kuran ve 2014 yılında ise ikinci solo albümü DEM ile müzik kariyerini sürdüren Taylan Özgür Ölmez ile ilgili detaylı bilgilere ve biyografisine haberimizden ulaşabilirsiniz.

TAYLAN ÖZGÜR ÖLMEZ KİMDİR?

Taylan Özgür Ölmez 1979 yılında Tunceli Ovacık'ta dünyaya geldi. Mucize Doktor dizisindeki Dr. Ali rolüyle ünlenen oyuncu Taner Ölmez'in ağabeyidir.

İlköğretim eğitimini doğduğu ilçede, ortaokul ve lise eğitimini İstanbul'da tamamladı. Lise döneminde ASM Müzik okulunda bağlama eğitimi alan Taylan Özgür Ölmez, ayrıca 3 sene Pera Güzel Sanatlar Akademisinde sinema atölye ve oyunculuk eğitimi gördü. 1995 yılında arkadaşları ile birlikte Grup Özgür Deniz adlı müzik grubunu kurdu. İstanbul Beyoğlu'nda türkü barlarda sahne aldı.

2007 yılında ilk solo albümü Nihayet'i müzik piyasasına süren Taylan Özgür Ölmez 2014 yılında ise ikinci solo albümü DEM ile müzik kariyerini sürdürmüştür.

Sosyal medya platformu instagram'da @taylanozgurolmez kullanıcı adıyla yer alan Taylan Özgür Ölmez'in 29 Bin takipçisi bulunmaktadır.

DİSKOGRAFİ

  • Nihayet (2007)
  • Anla (Nam-ı Diğer Gölge) · 2008
  • Karadut, Vol. 1 (Rengahenk Türküler) · 2009
  • Dem · 2014
  • Karadut - Rengahenk Türküler, Vol. 2 · 2015
  • Tek Aşkımız Beşiktaş · 2015
  • Güvercin Uçuverdi (Muhsin Version) (Orijinal Film Müziği) · 2015
  • Güzelcan Türküleri · 2016
  • Karadeniz'e Kalan, Vol. 4 · 2019
  • Bülbülüm Altın Kafesde · 2018
  • Türkülere Kalan, Vol. 3 · 2020
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Taylan Özgür Ölmez kimdir? Taner Ölmez'in kardeşi Taylan Özgür Ölmez kaç yaşında, aslen nerelidir? - Haberler
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