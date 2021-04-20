Taylan Kümeli kaç yaşında? Taylan Kümeli eğitimi! Taylan Kümeli randevu!
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Taylan Kümeli kaç yaşında? Taylan Kümeli eğitimi! Taylan Kümeli randevu!

Taylan Kümeli kaç yaşında? Taylan Kümeli eğitimi! Taylan Kümeli randevu!
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Çağla ile Yeni Bir Gün programı konuğu Uzman Diyetisyen Taylan Kümeli kaç yaşında? Taylan Kümeli eğitimi! Taylan Kümeli randevu! Taylan Kümeli kimdir, nereli?

Çağla ile Yeni Bir Gün programı konuğu Uzman Diyetisyen Taylan Kümeli kaç yaşında? Taylan Kümeli eğitimi! Taylan Kümeli randevu! Taylan Kümeli kimdir, nereli?

TAYLAN KÜMELİ KİM?

14 Aralık 1962 Ankara doğumlu Kümeli, 1986 yılında Hacettepe Üniversitesi Beslenme ve Diyetetik Bölümü'nden derece ile mezun oldu.20 yılı aşkın bir süredir hastanelerde, catering kuruluşlarında, çeşitli gıda firmalarında, tedavi edici, bilgilendirici ve kurumsal diyetisyen olarak çalıştı.

TAYLAN KÜMELİ EĞİTİMİ, ÇALIŞMALARI

Klinik diyetisyenliği çalışmalarını sürdürürken; Sentez Diyeti - 1/2, Hayatın Sağlıklı Yanı, Kadınlık Yolculuğunda Beslenme, 0 - 18 yaş beslenmesi, Lezzetin İnanılmaz Hafifliği, Taylan Kümeli'den Püf Lokmaları, Taytay'ın Beslenme Çantası kitaplarını yazdı. Ülkemizde ve yurtdışında yazdığı binlerce makalesi yayınlanırken, ülkemizde ve yurtdışında yaptığı bilimsel içerikli beslenmeye dair konularla konuşma, seminer ve workshoplara katıldı. 2015 yılında Kids in the Kitchen adlı 5 - 11 yaş grubu çocuklara yönelik sağlıklı beslenme atölyeleri, özel ve devlet okullarında da eğitimleri içeren bir çalışma başlattı. Aynı çalışmayı Mutfaktaki Çocuklar başlığıyla MEB bünyesinde sürdürmektedir. TV8, NTV, ATV gibi ulusal kanallarda uzun yıllar kendine ait programlar yaptı. Hali hazırda 13 bölümlük "Taylan Kümeli'den Püf Lokmaları" Bein Gurme TV Kanalında yayınlanmaktadır. Milliyet, Sözcü Gazetelerinde yıllarca yine "Taylan Kümeli'den Püf Lokmaları" başlıklı köşesinde yazıları yayınlandı. Şu anda Cumhuriyet Gazetesi Cumartesi ekinde yazmaya devam etmektedir.

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Gündem Editörü - Dilek Ulusan
Dilek Ulusan
Gündem Editörü
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