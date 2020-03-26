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Sağlık Memuru, Gaziantep, Antalya, 3. Sayfa, Güncel

Tayini çıktığı için şehir değiştirmek isteyen kadın, kayınpederi tarafından bıçaklandı

Eşi cezaevinde olan 2 çocuk annesi kadın, Gaziantep'ten Antalya'ya çıkan tayini sebebiyle şehirden ayrılmaya karar verdi. Haberi duyan kayınpeder, kadını 6 yerinden bıçaklayarak yaraladı. Yaralı kadın hastaneden taburcu edilirken, kayınpederi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

26.03.2020 09:03 | Son Güncelleme: 26.03.2020 09:32
Tayini çıktığı için şehir değiştirmek isteyen kadın, kayınpederi tarafından bıçaklandı

Gaziantep'te, sağlık memuru olarak çalışan 2 çocuk annesi Buket S, Antalya'ya tayini çıktığı için şehirden ayrılmak istedi. Cezaevindeki eşinden boşanmaya karar veren genç kadın, şehirden ayrılmasını istemeyen kayınpederi tarafından bıçaklandı. Öldürülmekten korktuğunu söyleyen genç kadın, tedavisinin ardından hastaneden taburcu olarak tayininin çıktığı Antalya'ya gitti. Kayınpeder ise çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

6 YERİNDEN BIÇAKLANDI

Gaziantep Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi'nde sağlık memuru olarak görev yapan Buket S, 5 yıllık eşi Mehmet S'nin uyuşturucu madde kullanma ve bulundurma suçundan 9 ay önce cezaevine girmesinin ardından kayınpederi Mahmut S'nin oturduğu 2 katlı müstakil evde yaşamaya başladı. Buket S. bu süreçte eşinden ayrılmaya karar verip, tayin istedi. Antalya'ya tayini çıkan Buket S, taşınmak için hazırlık yapmaya başladı. Ancak Buket S, başka şehre gitmesini istemeyen kayınpederi Mahmut S tarafından evinin önünde 6 yerinden bıçaklandı. Ağır yaralanan Buket S, ambulansla Doktor Ersin Aslan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ameliyat edilen ve ardından yoğun bakım ünitesinde 4 gün kalan Buket S, tedavisinin tamamlanmasının ardından taburcu edildi.

''EŞİME BOŞANMA DAVASI AÇACAĞIM''

Buket S. ise hastaneden taburcu olduktan sonra 1 ve 3 yaşındaki iki oğlunu alarak tayininin çıktığı Antalya'ya yerleşti. Buket S. halen öldürülmekten korktuğunu söyledi. Sağlığına tam olarak kavuşmasının ardından cezaevindeki eşinden boşanmak için dava açacağını belirten Buket S, "Ben hastanede sağlık memuru olarak çalışıyorum. Eşim cezaevine girdikten sonra tayin istedim. Tayinim çıkınca da evdeki eşyalarımı topladım. Bu sırada kayınbabam gitmemi engellemek istedi. Ben gitmek istediğimi söyleyince de 6 yerimden bıçakladı. Hastanede 5 saatlik ameliyatın ardından 4 gün yoğun bakımda kaldım. Şu anda can tehlikemin olması nedeniyle çok korkuyorum. Ben ve çocuklarımın devletimiz tarafından korumaya alınmasını istiyorum. Beni bu hale getirenlerin de en ağır şekilde cezalandırılmasını istiyorum." dedi.

Gözaltına alınan Mahmut S, emniyetteki sorgusunun ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine konuldu.

Kaynak: DHA

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