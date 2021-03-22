Tayfun Talipoğlu kimdir? Tayfun Talipoğlu ne zaman öldü?

TRT-1 de Bam Teli programının yanı sıra Nasılsınız isimli bir tartışma programını da yönetmiştir. Aynı zamanda Ekim 2007'den beri UNICEF Türkiye İyi Niyet Elçisidir. Tayfun Talipoğlu kimdir? Tayfun Talipoğlu ne zaman vefat etti? Tayfun Talipoğlu kaç yaşındaydı, nereli, mesleği neydi?

TRT-1 de Bam Teli programının yanı sıra Nasılsınız isimli bir tartışma programını da yönetmiştir. Aynı zamanda Ekim 2007'den beri UNICEF Türkiye İyi Niyet Elçisidir. Tayfun Talipoğlu kimdir? Tayfun Talipoğlu ne zaman vefat etti? Tayfun Talipoğlu kaç yaşındaydı, nereli, mesleği neydi? Tayfun Talipoğlu hayatı ve biyografisi nedir? İşte detaylar haberimizde...

TAYFUN TALİPOĞLU KİMDİR?

Tayfun Talipoğlu (1962, Kars - 21 Mart 2017, Konak), Türk gazeteci ve televizyon yapımcısıdır.

İlkokulu Malatya Şeker İlkokulu ve Eskişehir Yunus Emre İlkokulu'nda okudu. Ortaokulu Eskişehir'de, liseyi Ankara Atatürk Lisesi'nde tamamladı. Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümü'nden 1983 yılında mezun oldu. Siyasi görüşleri nedeniyle kaymakam yapılmadı ve bu süreçte kargoculuk, Ankara düğün salonlarında ve pavyonlarında orkestra solistliği gibi birçok değişik iş yaptı. Milliyet Gazetesi'nde muhabir olarak başladığı gazetecilik yaşamına önce Star1'de, sonra ATV'de haber muhabiri olarak devam etti. 1995 yılından itibaren önce ATV'de, 1999-2008 yılları arasında NTV'de, 2008 -2010 yılları arasında TRT'de, 2011-2012 yıllarında Tv8'de ve son olarak 2016 yılından itibaren de Halk TV'de Bam Teli programı'nı hazırlayıp sunmuştur. Takvim, Yeni Yüzyıl, Cumhuriyet gazetelerinde köşe yazarlığı da yapan Talipoğlu evli ve bir çocuk babasıdır.

Benim Yolum, Ne Çoktular Ne Kadar Çocuktular, Eskiyen Yüzümün Yeni Gülümseyişi, Çoluk Çocuk Yazıları, Eşekle Gelen Aydınlık yayınlanmış kitaplarıdır. Seyyah ve Bam Teli Yol Müzikleri adlı şiir ve türkü kasetleri de vardır.

TRT-1 de Bam Teli programının yanı sıra Nasılsınız isimli bir tartışma programını da yönetmiştir. Aynı zamanda Ekim 2007'den beri UNICEF Türkiye İyi Niyet Elçisidir.

7 Haziran 2015 yılı seçiminden önce CHP'den Aydın ili milletvekili aday adayı oldu. Partinin ön seçimlerinde dördüncü olan ve partisince 5. sıradan milletvekili adayı gösterilen Talipoğlu meclise giremedi.

TAYFUN TALİPOĞLU VEFATI

21 Mart 2017 tarihinde gece saat 02:30'da İzmir'deki evinde fenalaşıp Katip Çelebi Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılan gazeteci Tayfun Talipoğlu 55 yaşında yaşamını yitirmiştir.