Tayfun Özkaya kimdir? FOX konuğu Tayfun Özkaya'nın hayatı ve biyografisi

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TAYFUN ÖZKAYA KİMDİR?

FOX konuğu Tayfun Özkaya, ?1974 yılında Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Ekonomisi Bölümü'nde çalışmalarına başlamıştır. 1990 yılında kurulan Tarım Ekonomisi Derneği'nin farklı dönemlerinde başkanlık yaptı ve halen başkanlığını sürdürmektedir.

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