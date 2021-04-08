Tayfun Okulmuş kimdir?
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Tayfun Okulmuş kimdir?

Haberler.com / Osman DEMİR - Haberler | Gündem
Tayfun Okulmuş kimdir?

İş dünyasında gösterdiği faaliyetler ve siyaset dünyasında attığı adımlarla adından söz ettirmeyi başaran Tayfun Okulmuş, genç yaşında ortaya koyduğu vizyonla beğeni topluyor.Peki şimdilerde Sancaktepe Kent Konseyi İmar Başkan yardımcılığı görevini yürüten Tayfun Okulmuş kimdir, aslen nereli, ne iş yapıyor?

Genç yaşına rağmen gerek iş hayatında gerekse siyasette adından söz ettiren Tayfun Okulmuş kimdir, aslen nereli, ne iş yapıyor? İşte, Tayfun Okulmuş hakkında merak edilenler ve detaylar…

TAYFUN OKULMUŞ KİMDİR?

Eğitim hayatı:

Tayfun Okulmuş, 1989 tarihinde Kars'ın Susuz ilçesinde dünyaya geldi. Selçuk Üniversitesi İnşaat Bölümü, Okan Üniversitesi Mimarlık Fakültesi,Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İşletme Fakültesi mezunudur.

İş hayatı:

Okulmuş, Gazioğulları inşaat ve mirza modüler mobilya kurucusudur.

Şuan da Sancaktepe kent konseyi İmar Başkan yardımcısı

Sosyal sorumluluk projeleri:

Mutluluğun Adresi Derneği yöneticisi

Sancaktepe, Kars Ardahan Iğdır Derneği, Gençlik Kolları Başkanlığı

Gündem Editörü - Osman DEMİR
Osman DEMİR
Gündem Editörü
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Özgür Özel Haydar Akar Ziya Selçuk Meral Akşener Mustafa Şentop
Magazin Cem Yılmaz Dilan Çıtak Burak Deniz Serenay Sarıkaya
Spor Can Bartu Şenol Güneş Ümit Öztürk Ünal Karaman Abdullah Avcı
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Şehit Suriye
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Tayfun Okulmuş kimdir? - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 8.4.2021 21:35:04. #1.16#
title