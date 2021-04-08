Tayfun Okulmuş kimdir?

İş dünyasında gösterdiği faaliyetler ve siyaset dünyasında attığı adımlarla adından söz ettirmeyi başaran Tayfun Okulmuş, genç yaşında ortaya koyduğu vizyonla beğeni topluyor.Peki şimdilerde Sancaktepe Kent Konseyi İmar Başkan yardımcılığı görevini yürüten Tayfun Okulmuş kimdir, aslen nereli, ne iş yapıyor?