Tayfun Okulmuş kimdir?
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İş dünyasında gösterdiği faaliyetler ve siyaset dünyasında attığı adımlarla adından söz ettirmeyi başaran Tayfun Okulmuş, genç yaşında ortaya koyduğu vizyonla beğeni topluyor.Peki şimdilerde Sancaktepe Kent Konseyi İmar Başkan yardımcılığı görevini yürüten Tayfun Okulmuş kimdir, aslen nereli, ne iş yapıyor?
Genç yaşına rağmen gerek iş hayatında gerekse siyasette adından söz ettiren Tayfun Okulmuş kimdir, aslen nereli, ne iş yapıyor? İşte, Tayfun Okulmuş hakkında merak edilenler ve detaylar…
TAYFUN OKULMUŞ KİMDİR?
Eğitim hayatı:
Tayfun Okulmuş, 1989 tarihinde Kars'ın Susuz ilçesinde dünyaya geldi. Selçuk Üniversitesi İnşaat Bölümü, Okan Üniversitesi Mimarlık Fakültesi,Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İşletme Fakültesi mezunudur.
İş hayatı:
Okulmuş, Gazioğulları inşaat ve mirza modüler mobilya kurucusudur.
Şuan da Sancaktepe kent konseyi İmar Başkan yardımcısı
Sosyal sorumluluk projeleri:
Mutluluğun Adresi Derneği yöneticisi
Sancaktepe, Kars Ardahan Iğdır Derneği, Gençlik Kolları Başkanlığı