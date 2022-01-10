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Tavşanlı'da trafik kazasında 2 kişi yaralandı

Tavşanlı'da trafik kazasında 2 kişi yaralandı
AA / Alibey Aydın - Haberler | Güncel

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde, şarampole devrilen hafif ticari araçtaki 2 kişi yaralandı.

KÜTAHYA (AA) - Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde, şarampole devrilen hafif ticari araçtaki 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Selamettin Karagöz yönetimindeki 43 UT 338 plakalı hafif ticari araç, Tavşanlı- Kütahya kara yolunun 6. kilometresinde şarampole devrildi.

Kazanın bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Olayda yaralanan ve itfaiye ekiplerince araçtan çıkarılan sürücü Selamettin Karagöz ve kardeşi Saide Çelikten, 112 Acil Servis görevlileri tarafından Doç. Dr. Mustafa Kalemli Tavşanlı Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

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AA / Alibey Aydın - Son Dakika Haberleri

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