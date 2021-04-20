Tavşanlı'da trafik kazası: 2 yaralı
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Tavşanlı'da trafik kazası: 2 yaralı

Tavşanlı'da trafik kazası: 2 yaralı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Tavşanlı Tunçbilek karayolunun 12'nci kilometresinde, S.İ. idaresindeki 43 US 354 plakalı otomobil ile L.K. idaresindeki 43 ZB 457 plakalı otomobil akaryakıt istasyonu önünde çarpıştı. Kazada 43 ZB 457 plakalı otomobilde bulunan E.K. ve D.K. yaralandı. Yaralılar, 112 acil servis ile Tavşanlı Doç. Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor. - KÜTAHYA

Tavşanlı'da trafik kazası: 2 yaralı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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