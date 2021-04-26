Son dakika haberi! Tavşanlı'da trafik kazası: 4 yaralı
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Son dakika haberi! Tavşanlı'da trafik kazası: 4 yaralı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel

Son dakika haberi... Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Tavşanlı Tunçbilek karayolunun 11'nci kilometresinde, Tavşanlı istikametine giden M.K. idaresindeki 43 ABA 342 plakalı hafif ticari araç ile M.K.D. idaresindeki 10 VR 289 plakalı otomobil, Kayaarası köyü kavşağında çarpıştı. Kazada araç sürücüleri M.K., M.K.D. ile yolcu olarak bulunan N.D. ve E.K. yaralandı.

Yaralılar, olay yerine gelen 112 Acil Servis ambulansı ile Tavşanlı Doç. Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme sürüyor. - KÜTAHYA

Son dakika haberi! Tavşanlı'da trafik kazası: 4 yaralı
Son dakika haberi! Tavşanlı'da trafik kazası: 4 yaralı
Son dakika haberi! Tavşanlı'da trafik kazası: 4 yaralı
Son dakika haberi! Tavşanlı'da trafik kazası: 4 yaralı
Son dakika haberi! Tavşanlı'da trafik kazası: 4 yaralı
Son dakika haberi! Tavşanlı'da trafik kazası: 4 yaralı
Son dakika haberi! Tavşanlı'da trafik kazası: 4 yaralı
Son dakika haberi! Tavşanlı'da trafik kazası: 4 yaralı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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