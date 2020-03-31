Tavşanlı Belediye Başkanı'ndan Milli Dayanışma Kampanyası'na destek KÜTAHYA'da Tavşanlı Belediye Başkanı Mustafa Güler, 'Milli Dayanışma Kampanyası'na 1 maaşını bağışladığını açıkladı.

KÜTAHYA'da Tavşanlı Belediye Başkanı Mustafa Güler, 'Milli Dayanışma Kampanyası'na 1 maaşını bağışladığını açıkladı.

Tavşanlı Belediye Başkanı Mustafa Güler, koronavirüsle mücadele kapsamında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan öncülüğünde başlatılan 'Milli Dayanışma Kampanyası'na maaş desteğinde bulundu. Başkan Güler, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, milletin birliği ve beraberliği için Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çağrısına uyarak 1 aylık maaşını 'Biz bize yeteriz Türkiyem' kampanyasına bağışladığını söyledi. Güler, "Dünyanın ve ülkemizin zor günler geçirdiği şu günlerde Çanakkale ruhunu yeniden ihya amacı ile Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde başlatılan Milli Birlik ve Dayanışma Kampanyası'na 'Biz Bize Yeteriz' sloganıyla 1 maaşlık katkı ile destek veriyorum" dedi.

Kaynak: DHA