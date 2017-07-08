Tatvan Belediyesi tarafından organize edilen "49. Tatvan Doğu Anadolu Fuarı Kültür ve Sanat Festivali" etkinlikleri kapsamında belediyenin kurduğu stantlar ilgi gördü.



Tatvan Belediyesi Kültür Merkezi bünyesindeki iğne oyması, el sanatları, ebru, kaligrafi, filografi ve resim kurslarında 8 ayda üretilen ürünler vatandaşların beğenisine sunuldu.



Merkezde açılan 6 kursta 139 kursiyer tarafından yapılan çalışmalar sonucunda elde edilen ve fuarda sergilenen 500 civarında birbirinden güzel eser vatandaşlardan ilgi gördü.



Belediye Başkanı Fettah Aksoy'un eşi Melek Aksoy, el emeği ve göz nuru olan eserleri tanıtmanın gururu içinde olduklarını söyledi.



Aynı zamanda ebru sanatı hocası olan Melek Aksoy, şöyle konuştu:



"İlçe merkezinin yanı sıra çevre il ve ilçelerden gelen ziyaretçilerin standımızdaki eserlere olan ilgisi bizleri mutlu ediyor. Kursiyer arkadaşlarımızın çoğu ev hanımı ve kurslara katılarak elde ettikleri eserlerden elde edilen gelirle aile bütçesine katkı sunuyor. Bu güzel ürünlerin sergilenmesinde emeği olan tüm arkadaşlarıma teşekkür ederim."