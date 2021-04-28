Tatvan'daki öğrenciler kodlama öğreniyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Tatvan'daki öğrenciler kodlama öğreniyor

Tatvan'daki öğrenciler kodlama öğreniyor
Anadolu Ajansı / Servet Taşdemir - Haberler | Güncel

Bitlis'in Tatvan ilçesinde "Yarını Kodlayanlar Projesi" kapsamında temel kodlama eğitimine katılan öğrencilere sertifika verildi.

Bitlis'in Tatvan ilçesinde "Yarını Kodlayanlar Projesi" kapsamında temel kodlama eğitimine katılan öğrencilere sertifika verildi.

Hidayet Mahallesi'ndeki Yunus Emre Anaokulu'nu ziyaret eden İlçe Milli Eğitim Müdürü Abdullah Yüzer, okul müdürü Serkan Saçın ve okul öncesi öğretmeni Gülsüm Adsoy'u çalışmalarından dolayı tebrik etti.

Öğrencilerle sohbet eden Yüzer, "Kurs 1" seviyesini tamamlayan öğrenciler ile projeyi yürüten Saçın ve Adsoy'a belgelerini takdim etti.

Öğrencilere çalışma kağıtlarıyla kodlama eğitimi verdiklerini belirten Adsoy, "Kurs 1" seviyesini tamamlayan çocuklar için sertifika töreni düzenlediklerini aktardı.

Projeyi devam ettireceklerini kaydeden Adsoy, "Okul öncesi için hızlandırılmış 'Ders Al' programı ile dersimize devam edeceğiz. İstedikleri taktirde öğrencilerimiz bu eğitime devam edebilecekler. Bu kodlama eğitimi öğrencilerimize geniş bakış açısı, uzaksal düşünme, çözüm odaklı olmalarını sağlayacak. Ayrıca, bu program robotik kodlamanın bir önceki aşamasıdır." diye konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Servet Taşdemir

Sokak ortasında çocuk vurdular! Ailelerin kavgasında olan günahsıza oldu
Sokak ortasında çocuk vurdular! Ailelerin kavgasında olan günahsıza oldu
Hiç akıllanmayacağız! Baskın anında kamerayı görünce pişkince böyle poz verdi
Hiç akıllanmayacağız! Baskın anında kamerayı görünce pişkince böyle poz verdi
Çöp aracına yüklenerek götürülen konteyner, 2 belediye arasında krize yol açtı
Çöp aracına yüklenerek götürülen konteyner, 2 belediye arasında krize yol açtı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Ömer Çelik Devlet Bahçeli Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Ezgi Mola Hakan Altun Hülya Avşar Aleyna Tilki
Spor Diego Ömer Ali Gökhan Gönül Ünal Karaman Aykut Kocaman
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Mayıs Nisan
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Tatvan'daki öğrenciler kodlama öğreniyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 28.4.2021 12:38:03. #1.16#

title