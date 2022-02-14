Tatvan'da bir hastanın böbreğindeki taş kapalı ameliyatla çıkarıldı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Tatvan'da bir hastanın böbreğindeki taş kapalı ameliyatla çıkarıldı

AA, Servet Taşdemir - Sağlık
 - Güncelleme:
Tatvan'da bir hastanın böbreğindeki taş kapalı ameliyatla çıkarıldı

Bitlis'te 57 yaşındaki Mecbure Engin'in böbreğindeki taş kapalı ameliyatla çıkarıldı.

Bitlis'te 57 yaşındaki Mecbure Engin'in böbreğindeki taş kapalı ameliyatla çıkarıldı.

Tatvan ilçesinde yaşayan Engin, şiddetli sağ yan ağrısı şikayetiyle Bitlis-Tavan Devlet Hastanesine başvurdu. Yapılan tetkiklerde sağ böbreğinde yaklaşık 3 santimetrelik taş ve genişleme olduğu tespit edildi.

Üroloji Uzmanı Op. Dr. Mustafa Serdar Çağlayan, kapalı yöntemle yaptığı ameliyatla Engin'in böbreğindeki taşı aldı.

Çağlayan, gazetecilere, bu ameliyatın kentte ilk kez gerçekleştirildiğini söyledi.

Hastanın sağ yan ağrısı şikayetiyle hastaneye başvurduğunu ve tetkiklerde böbrek kanalında yaklaşık 3 santimetre büyüklüğünde taş olduğunu belirten Çağlayan, şunları kaydetti:

"Taş, büyük ve böbrek şişkinliğine neden olduğu için açık ameliyat yapmamız gerekiyordu. Ancak yeni gelişen teknikle karnın ön duvarından 3 delikle Laparoskopik olarak ameliyatımızı başarılı bir şekilde gerçekleştirdik. Böbrek kanalına DJ stent yerleştirilen hasta hızlı bir şekilde iyileşti ve ağrıları önemli derecede geriledi. Teyzemiz ameliyat sonrası çok kısa bir sürede toparlandı. Böbrek fonksiyonları normale dönen hasta sağlığına kavuşmuş bir şekilde hastanemizden taburcu edilecek."

Engin de bir yıldır aralıklarla ağrıları olduğunu ve ameliyat sonrası sağlık durumunun yiye döndüğünü ifade ederek, doktor ve hastane personeline teşekkür etti.

AA / Servet Taşdemir - Sağlık

Mustafa Serdar, Çağlayan, Bitlis, Sağlık, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title