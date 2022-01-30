Tatvan Belediyesinden öğrencilere yarıyıl tatili etkinliği - Haberler
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Tatvan Belediyesinden öğrencilere yarıyıl tatili etkinliği

AA, Servet Taşdemir - Güncel
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Bitlis'in Tatvan Belediyesi tarafından düzenlenen yarıyıl tatili etkinliğiyle öğrenciler eğlenceli vakit geçirdi.

BİTLİS (AA) - Bitlis'in Tatvan Belediyesi tarafından düzenlenen yarıyıl tatili etkinliğiyle öğrenciler eğlenceli vakit geçirdi.

Tatvan Kültür Merkezinde düzenlenen etkinlikte öğrenciler, sinema ve tiyatro gösterilerini izledi.

Belediye Başkanı Mehmet Emin Geylani, yarıyıl tatili dolayısıyla öğrenciler için çeşitli etkinlikler düzenlediklerini söyledi.

Etkinliğe yoğun katılımın olduğunu belirten Geylani, "Çocuklar çok mutlu oldular. Onların mutluluğu bizi sevindiriyor. Yarıyıl tatili boyunca etkinliklerimiz devam edecek. Uzay çadırı ve uzay günleri etkinliğini de düzenleyeceğiz." dedi.

Tatvan Belediyesinden öğrencilere yarıyıl tatili etkinliği

Tatvan Belediyesinden öğrencilere yarıyıl tatili etkinliği

Tatvan Belediyesinden öğrencilere yarıyıl tatili etkinliği

AA / Servet Taşdemir - Güncel

Mehmet Emin Geylani, Tatvan Belediyesi, Tiyatro, Bitlis, Güncel, Haber

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