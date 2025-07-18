Tatlım Tatlım filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Tatlım Tatlım filmi ne zaman, nerede çekildi?

Tatlım Tatlım filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Tatlım Tatlım filmi ne zaman, nerede çekildi?
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İzleyenleri ekrana bağlayan Tatlım Tatlım filmi, beyaz perdeden sonra televizyon ekranlarında izleyici ile buluşuyor. Tatlım Tatlım filmini izleyecek olanların merak ettiği Tatlım Tatlım konusu nedir, Tatlım Tatlım oyuncuları kimler ve Tatlım Tatlım özeti gibi konuları inceliyoruz.

Sinemaseverlerin beğenisini toplayan Tatlım Tatlım filmi televizyon ekranlarında da izleyicilerin beğenisini topluyor. İzleyicilerin merak ettiği Tatlım Tatlım konusu, özeti ve Tatlım Tatlım oyuncuları gibi konuları mercek altına alıyoruz. Tatlım Tatlım filminin detayları…

TATLIM TATLIM FİLMİ KONUSU NEDİR?

Tatlım Tatlım, Yılmaz Erdoğan'ın yazıp Demet Akbağ ile başrolü paylaştığı ve senelerce kapalı gişe oynayan Haybeden Gerçeküstü Aşk'ın film uyarlaması olan,[2] Yılmaz Erdoğan'ın yönettiği, başrollerini Aylin Kontente, Bülent Emrah Parlak, Büşra Pekin, Çağlar Çorumlu, Fatih Artman, Gupse Özay, Serkan Keskin ve Şebnem Bozoklu'nun paylaştığı, 2017 yapımı Türk romantik komedi filmidir.

TATLIM TATLIM FİLMİ OYUNCULARI VE KADROSU

  • Oyuncular
  • Aylin Kontente
  • Bülent Emrah Parlak
  • Büşra Pekin
  • Çağlar Çorumlu
  • Fatih Artman
  • Gupse Özay
  • Serkan Keskin
  • Şebnem Bozoklu

TATLIM TATLIM FİLMİ NE ZAMAN NEREDE ÇEKİLDİ?

Yılmaz Erdoğan'ın yönetmenliğini üstlendiği Tatlım Tatlım filmi, 2017 yılında beyazperdedeki yerini aldı. Film, Yılmaz Erdoğan'ın Haybeden Gerçeküstü Aşk oyunundan uyarlandı. Sevilen filmin çekimleri ise İstanbul'un çeşitli semtlerinde gerçekleşti.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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