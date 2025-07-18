Tatlım Tatlım filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Tatlım Tatlım filmi ne zaman, nerede çekildi?

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TATLIM TATLIM FİLMİ KONUSU NEDİR?

Tatlım Tatlım, Yılmaz Erdoğan'ın yazıp Demet Akbağ ile başrolü paylaştığı ve senelerce kapalı gişe oynayan Haybeden Gerçeküstü Aşk'ın film uyarlaması olan,[2] Yılmaz Erdoğan'ın yönettiği, başrollerini Aylin Kontente, Bülent Emrah Parlak, Büşra Pekin, Çağlar Çorumlu, Fatih Artman, Gupse Özay, Serkan Keskin ve Şebnem Bozoklu'nun paylaştığı, 2017 yapımı Türk romantik komedi filmidir.

TATLIM TATLIM FİLMİ OYUNCULARI VE KADROSU

Oyuncular

Aylin Kontente

Bülent Emrah Parlak

Büşra Pekin

Çağlar Çorumlu

Fatih Artman

Gupse Özay

Serkan Keskin

Şebnem Bozoklu

TATLIM TATLIM FİLMİ NE ZAMAN NEREDE ÇEKİLDİ?

Yılmaz Erdoğan'ın yönetmenliğini üstlendiği Tatlım Tatlım filmi, 2017 yılında beyazperdedeki yerini aldı. Film, Yılmaz Erdoğan'ın Haybeden Gerçeküstü Aşk oyunundan uyarlandı. Sevilen filmin çekimleri ise İstanbul'un çeşitli semtlerinde gerçekleşti.