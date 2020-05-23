Tatilini iple çekiyorlar İbrahim Kutluay'la 2012 yılından beri yasak aşk yaşayan Edvina Sponza'nın Murat Özyeğin'den boşanmasının ardından, Kutluay da iki çocuğunun annesi Demet Şener'le çekişmeli geçen bir boşanma sürecinin ardından ayrılmıştı.

Hürriyet'ten Mehmet Üstündağ'ın haberine göre; Demet Şener'in Cenk Küpeli'yle evlenmesiyle birlikte Edvina Sponza ve İbrahim Kutluay da el ele görüntü vermekten çekinmemeye başladı. Arada kavga ettikleri ve ayrılma noktasına geldikleri yönünde haberler çıksa da, her türlü badireyi atlatan aşkları hep galip geldi. Şimdilerde zorlu bir karantina süreci geçiren çift, baş başa çıkacakları Fethiye tatilini iple çekiyor. Bir süre önce bölgenin en güzel otellerinden birine rezervasyon yaptıran ikili, uzun bir tatilin ardından İstanbul'a, çocuklarının yanına dönecek.



