Tatilin keyfini çıkaran Demet Özdemir, mayo ve aksesuarları için tamı tamına 23 bin TL ödedi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Tatilin keyfini çıkaran Demet Özdemir, mayo ve aksesuarları için tamı tamına 23 bin TL ödedi

Haberler.com / Burak Akdoğan - Haberler | Magazin

Son olarak Doğduğun Ev Kaderindir dizisinde rol alan Demet Özdemir, sevgilisi Oğuzhan Koç ile tatiline devam ediyor. Birbirinden renkli plaj kıyafetleriyle tatilin tadını çıkaran oyuncu, aksesuarları ve deniz kıyafetleri için de kesenin ağzını açtı. Son olarak pembe mayosu ve beyaz aksesuarlarıyla poz veren oyuncunun 23 bin TL harcadığı ortaya çıktı.

Son dönemin en çok konuşulan çiftlerinden olan Demet Özdemir ile Oğuzhan Koç'un yaz tatili tam gaz devam ediyor. Sevgilisi Oğuzhan Koç ile Kaş tatilinden sonra şimdi de İzmir Çeşme'ye giden Demet Özdemir, son dönemde ki stiliyle dikkat çekmeye devam ediyor. Havuz kenarından çekilen pozlarını paylaşan Özdemir'in kıyafet ve aksesuarlarının fiyatı dikkat çekti.

BİR KOMBİN 23 BİN TL

Takvim'de yer alan habere göre; 29 yaşındaki başarılı oyuncunun havuz başındaki paylaşımındaki mayo ve aksesuarlarının toplam değerinin 23 bin TL olduğu öğrenildi. Son dönemde Oğuzhan Koç birlikteliğiyle magazin gündeminde olan Demet Özdemir, güzelliğiyle yine büyülerken, mayolu pozu takipçilerinden yaklaşık 650 bin beğeni ve çok sayıda yorum aldı.

Tatilin keyfini çıkaran Demet Özdemir, mayo ve aksesuarları için tamı tamına 23 bin TL ödedi
Tatilin keyfini çıkaran Demet Özdemir, mayo ve aksesuarları için tamı tamına 23 bin TL ödedi
Tatilin keyfini çıkaran Demet Özdemir, mayo ve aksesuarları için tamı tamına 23 bin TL ödedi
Sosyetik güzel Süreyya Yalçın peş peşe evinden pozlarını paylaştı! Mezura görünümlü kemeri görenler dönüp bir daha baktı
Sosyetik güzel Süreyya Yalçın peş peşe evinden pozlarını paylaştı! Mezura görünümlü kemeri görenler dönüp bir daha baktı
Soner Sarıkabadayı'nın evinin terası başına dert oldu! Şarkıcının asistanı, komşuyla kavga etti
Soner Sarıkabadayı'nın evinin terası başına dert oldu! Şarkıcının asistanı, komşuyla kavga etti
Burak Akdoğan
Haberler.com
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Bülent Turan Devlet Bahçeli Mehmet Özhaseki Mevlüt Çavuşoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Metin Uca Atilla Taş Hande Erçel Sarp Akkaya
Spor Ali Koç Merih Demiral Ahmet Nur Çebi Emre Belözoğlu Hakan Çalhanoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Tatilin keyfini çıkaran Demet Özdemir, mayo ve aksesuarları için tamı tamına 23 bin TL ödedi - Haberler Magazin
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 12.6.2021 15:00:38. #1.14#

title