Tatilin keyfini çıkaran Demet Özdemir, mayo ve aksesuarları için tamı tamına 23 bin TL ödedi

"Danışmanıyım" diyen isim öyle bir metin yayınladı ki iddialar yenilir yutulur gibi değil

En az yenilgi kadar acı bir kare!

Son olarak Doğduğun Ev Kaderindir dizisinde rol alan Demet Özdemir, sevgilisi Oğuzhan Koç ile tatiline devam ediyor. Birbirinden renkli plaj kıyafetleriyle tatilin tadını çıkaran oyuncu, aksesuarları ve deniz kıyafetleri için de kesenin ağzını açtı. Son olarak pembe mayosu ve beyaz aksesuarlarıyla poz veren oyuncunun 23 bin TL harcadığı ortaya çıktı.

Son dönemin en çok konuşulan çiftlerinden olan Demet Özdemir ile Oğuzhan Koç'un yaz tatili tam gaz devam ediyor. Sevgilisi Oğuzhan Koç ile Kaş tatilinden sonra şimdi de İzmir Çeşme'ye giden Demet Özdemir, son dönemde ki stiliyle dikkat çekmeye devam ediyor. Havuz kenarından çekilen pozlarını paylaşan Özdemir'in kıyafet ve aksesuarlarının fiyatı dikkat çekti.

BİR KOMBİN 23 BİN TL

Takvim'de yer alan habere göre; 29 yaşındaki başarılı oyuncunun havuz başındaki paylaşımındaki mayo ve aksesuarlarının toplam değerinin 23 bin TL olduğu öğrenildi. Son dönemde Oğuzhan Koç birlikteliğiyle magazin gündeminde olan Demet Özdemir, güzelliğiyle yine büyülerken, mayolu pozu takipçilerinden yaklaşık 650 bin beğeni ve çok sayıda yorum aldı.