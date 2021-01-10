Tatile gidemeyen Nihal Candan, küvette bikinili pozlar verdi
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Tatile gidemeyen Nihal Candan, küvette bikinili pozlar verdi

10.01.2021 22:16 | Son Güncelleme: 10.01.2021 22:25
Tatile gidemeyen Nihal Candan, küvette bikinili pozlar verdi

Sosyal medyayı aktif kullanan ünlüler arasında yer alan Nihal Candan, beyaz bikinisiyle gül banyosu yaptığı küvette cesur pozlar verdi. Nihal Candan'ın pozlarına kısa sürede binlerce beğeni ve yorum geldi.

İşte Benim Stilim programı ile tanınan Nihal Candan, sosyal medyadan yaptığı paylaşımlarla gündem olmaya devam ediyor. Şimdilerde otelde kalan Candan, aktif olarak kullandığı Instagram hesabından cesur pozlarını yayınladı.

KÜVETTE CESUR POZLAR VERDİ

Instagram'da 779 bin takipçisi olan Nihal Candan, beyaz bikinisiyle gül banyosu yaptığı küvette cesur pozlar verdi. Nihal Candan'ın pozlarına kısa sürede binlerce beğeni ve yorum geldi.

Öte yandan Nihal Candan, geçtiğimiz günlerde verdiği bornozlu pozuyla gündem olmuştu.

Tatile gidemeyen Nihal Candan, küvette bikinili pozlar verdi

İşte Nihal Candan'ın cesur küvet pozları:

Tatile gidemeyen Nihal Candan, küvette bikinili pozlar verdi
Tatile gidemeyen Nihal Candan, küvette bikinili pozlar verdi
Tatile gidemeyen Nihal Candan, küvette bikinili pozlar verdi
Tatile gidemeyen Nihal Candan, küvette bikinili pozlar verdi
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