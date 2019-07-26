Yaşlı adam tatil için gittiği köyünde kene ısırması sonucu yaşamını yitirdi
Sivas'ın Suşehri ilçesinde 86 yaşındaki Mustafa Korun, tatil için gittiği memleketinde kene ısırması nedeniyle kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
İstanbul'da yaşayan Mustafa Korun, tatil için memleketi Sivas'ın Suşehri ilçesine bağlı Akçaağıl köyüne geldi. Bir süre önce kene tarafından ısırılan Korun, önceki gün evinde rahatsızlandı.
Yakınları tarafından baş ağrısı, yüksek ateş ve bulantı şikayetleriyle Suşehri Devlet Hastanesi'ne götürülen Korun, ilk müdahalenin ardından Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi. Kırım Kongo Kanamalı Ateşi şüphesiyle tedavi altına alınan Mustafa Korun, bu sabah yaşamını yitirdi.
Kaynak: DHA
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