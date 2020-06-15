Tatil sezonunu açan Hilal Altınbilek, güneşlenirken görüntülendi Salgın nedeniyle uzun zamandır karantinada olan oyuncu Hilal Altınbilek, normalleşme sürecinin başlamasıyla Bodrum'a tatile gitti. Tek başına tatil yapan oyuncu, şezlongta sere serpe güneşlenirken görüntülendi.

ATV ekranlarında yayınlanan Bir Zamanlar Çukurova dizisinde başrol oynayan Hilal Altınbilek, tek başına Bodrum'da tatil yapıyor. Güzel havanın tadını çıkaran oyuncu, bikinili yakalandı.

SAHİLDE MÜZİK DİNLEYİP KİTAP OKUDU

Magazin Burada'nın haberine göre: Denize girdikten sonra gölgede olan şezlongunu güneşli yere çekip uzanan güzel oyuncu, müzik dinleyip kitap okudu. Şezlong üzerinde şekilden şekle giren Altınbilek, bir ara köpeğiyle oyun oynadı.

Karantina sürecinde diğer meslektaşları gibi formunu korumaya özen gösteren 29 yaşındaki Hilal Altınbilek, kusursuz fiziğiyle de parmak ısırttı. Çevresine gülücükler saçan Hilal Altınbilek'in küçük bir kıza kalp işareti yapması da dikkatlerden kaçmadı.

AŞK İDDİALARINI YALANLADI

Güzel oyuncu Hilal Altınbilek'in Bir Zamanlar Çukurova dizisinde birlikte oynadığı Kerem Alışık ile aşk yaşadığı iddia edildi. Alışık'ın Altınbilek'in köpeği gezdirirken görüntülenmesi de iddiaları güçlendirmişti. Ancak güzel oyuncu çıkan aşk iddialarını yalanlamıştı.