Tatil sezonunu açan Ece Seçkin, tekne pozu kendine hayran bırakıyor
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Tatil sezonunu açan Ece Seçkin, tekne pozu kendine hayran bırakıyor

Tatil sezonunu açan Ece Seçkin, tekne pozu kendine hayran bırakıyor
Haberler.com / Burak Akdoğan - Haberler | Magazin

Tatil sezonunu meslektaşı Derya Uluğ ile açan şarkıcı Ece Seçkin, teknede çekildiği pozlarını Instagram'dan paylaştı. Siyah bikinisiyle poz veren güzel şarkıcının paylaşımına binlerce beğeni yağdı.

Geçtiğimiz aylarda yeni şarkısı Yastık için imaj değiştiren Ece Seçkin, Instagram paylaşımlarıyla dikkat çekmeye devam ediyor. Arkadaşı Derya Uluğ ile tatile çıkan Seçkin, güney sahillerinde yaz aylarının keyfini çıkarıyor.

SİYAH BİKİNİSİYLE KENDİNE HAYRAN BIRAKTI

29 yaşındaki şarkıcı Ece Seçkin, 1,7 milyon takipçisi bulunan Instagram'da tekne turunda çekilen bikinili fotoğraflarını paylaştı. Siyah bikinisiyle poz veren güzel şarkıcının paylaşımına kısa sürede on binlerce beğeni ve yorum geldi.

Tatil sezonunu açan Ece Seçkin, tekne pozu kendine hayran bırakıyor
Tatil sezonunu açan Ece Seçkin, tekne pozu kendine hayran bırakıyor
Tatil sezonunu açan Ece Seçkin, tekne pozu kendine hayran bırakıyor
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Burak Akdoğan
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Tatil sezonunu açan Ece Seçkin, tekne pozu kendine hayran bırakıyor - Haberler Magazin
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