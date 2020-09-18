Tatil için gittiği Fethiye'de zıpkınla 35 kilo, 165 santimetre boyunda akya balığı yakaladı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Tatil için gittiği Fethiye'de zıpkınla 35 kilo, 165 santimetre boyunda akya balığı yakaladı

YALOVA'da yaşayan Selçuk Koşar (39), tatil için gittiği Muğla'nın Fethiye ilçesinde, zıpkınla avlandığı sırada 35 kilo gram ağırlığında, 165 santimetre boyunda akya balığı yakaladı.

Tatil için gittiği Fethiye'de zıpkınla 35 kilo, 165 santimetre boyunda akya balığı yakaladı
18.09.2020 11:04 | Son Güncelleme: 18.09.2020 11:09
YALOVA'da yaşayan Selçuk Koşar (39), tatil için gittiği Muğla'nın Fethiye ilçesinde, zıpkınla avlandığı sırada 35 kilo gram ağırlığında, 165 santimetre boyunda akya balığı yakaladı.  

Yalova'da yaşayan ve profesyonel olarak zıpkınla avcılık yapan Selçuk Koşar, tatil için Muğla'nın Fethiye ilçesine gitti. Geçen çarşamba günü, zıpkın ile ava çıkan Koşar, bir akya balığı yakaladı. Koşar, balığı kıyıya çıkardı. Akya balığının 35 kilogram ağırlığında, 165 santimetre boyunda olduğu belirlendi.Uzun yıllardır avlandığını ancak bu durumun kendisi için de sürpriz olduğunu belirten Koşar, "Bu boydaki akya balığının yakalanması, sezonun rekoru. Yakaladığımda, yüzerek kıyıya kadar getirdim. Kaldırmakta da zorlandım" dedi.


- Yalova

Kaynak: DHA

DHA Editörü - Cem Mete OKUR
Cem Mete OKUR
DHA Editörü
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Mike Pompeo Hulusi Akar Emmanuel Macron Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Şeyma Subaşı Hatice Çarpar Aytaç Ağırlar Serenay Sarıkaya
Spor Arda Turan Adem Büyük Eddie Newton Sergen Yalçın Malcolm Thomas
Daha Fazla Kız Uefa Çocuk Avrupa
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Tatil için gittiği Fethiye'de zıpkınla 35 kilo, 165 santimetre boyunda akya balığı yakaladı - Muğla
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 18.9.2020 11:12:26. #1.14#
title