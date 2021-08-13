Son dakika haber! Tatil beldesinde korkutan yangın
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Son dakika haber! Tatil beldesinde korkutan yangın

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haberleri... Yol kenarlarına yangın tehlikesine karşı 700 bidon konuldu Yanan barakadan çıkan dumanlar tatil beldesinde paniğe sebep oldu Bursa'nın Gemlik ilçesinde baraka yangını sebebiyle etrafı saran dumanlar, tatilcilerin bulunduğu bölgede paniğe sebep oldu.

Yol kenarlarına yangın tehlikesine karşı 700 bidon konuldu

Yanan barakadan çıkan dumanlar tatil beldesinde paniğe sebep oldu

BURSA - Bursa'nın Gemlik ilçesinde baraka yangını sebebiyle etrafı saran dumanlar, tatilcilerin bulunduğu bölgede paniğe sebep oldu.

Yangın, Küçükkumla Mahallesindeki ormanlık alanda meydana geldi. Ağaçların arasında bulunan baraka, bir anda alevlere teslim oldu. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Alevler, barakanın arka tarafında bulunan fabrika ve ormanlık alana sıçramadan söndürüldü. Vatandaşlar da çevredeki çeşmelerden çektikleri hortumlarla alevlere su sıktı. Yoğun duman sokak aralarına yayılınca tatilciler heyecanlı anlar yaşadı. Baraka kullanılmaz hale gelirken, olayla alakalı tahkikat başlatıldı.

Son dakika haber! Tatil beldesinde korkutan yangın
Son dakika haber! Tatil beldesinde korkutan yangın
Son dakika haber! Tatil beldesinde korkutan yangın
Son dakika haber! Tatil beldesinde korkutan yangın
Son dakika haber! Tatil beldesinde korkutan yangın
Son dakika haber! Tatil beldesinde korkutan yangın

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Hurşit Topal

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