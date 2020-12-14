Taştan Yürek şarkı sözleri nedir? Sura İskenderli - Taştan Yürek şarkı sözleri, şarkı hakkında bilgiler!
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Taştan Yürek şarkı sözleri nedir? Sura İskenderli - Taştan Yürek şarkı sözleri, şarkı hakkında bilgiler!

14.12.2020 10:50 | Son Güncelleme: 14.12.2020 10:55
Taştan Yürek şarkı sözleri nedir? Sura İskenderli - Taştan Yürek şarkı sözleri, şarkı hakkında bilgiler!

Birçok sanatçı yeni şarkılarını çıkarmaya devam ediyor. Yeni çıkan şarkılardan birisi de Sura İskenderli - Taştan Yürek şarkısıdır. Peki Taştan Yürek şarkı sözleri nelerdir? Şarkı hakkında bilgiler nelerdir?

Sura İskenderli'nin yeni çıkarttığı Taştan Yürek şarkısı Youtube'da yayınlandı. Kısa sürede binlerce izlenme alan şarkının sözleri merak edildi. Peki Taştan Yürek şarkısının sözleri nelerdir? Şarkı hakkında bilgiler nelerdir?

'TAŞTAN YÜREK' ŞARKI SÖZLERİ

Karaları bağlamışsın yine?

Söyle, söyle derdin kime?

Benim için ağlamışsın niye?

Kör olsun gözlerim sevdim diye..

Bir tek bana mı taştan yüreğin?

Bu koca dünyada niye ben öleyim

Sorma beni iyiyim iyiyim

Bir karanlık kuyunun dibiyim

Dur anlatma, çok ağlatma

Zaten yürüyen ölünün biriyim..

Ben kalbimin içine kazıdım aşkını

Sustuğun o günden bir başka şaşkınım

Bıktım oyunlardan, takatim sonlarda

Dizlerim tutmuyor sen geçen yollarda.

TAŞTAN YÜREK ŞARKI HAKKINDA BİLGİLER NELERDİR?

11 Aralık 2020 tarihinde Youtube'a yüklenen Taştan Yürek şarkısı 1.8 milyon izlenmeye ulaştı. Kısa sürede beğeni alan şarkı sözleriyle de beğenildi. Şarkı hakkındaki diğer bilgiler aşağıdaki gibidir:

Söz - Beste: Sura İskenderli

Aranjör: Özkan Meydan & Ali Can Özbuğutu

Yönetmen: Gökhan Palas

Yapımcı: Wediacorp Music

İlgili Haberler

Ölümün Kuzeni şarkı sözleri nedir? Ceg 'Ölümün Kuzeni' şarkı sözleri, şarkı hakkında bilgiler!
Ölümün Kuzeni şarkı sözleri nedir? Ceg 'Ölümün Kuzeni' şarkı sözleri, şarkı hakkında bilgiler!
Öptüm Nefesinden şarkı sözleri nedir? Mustafa Ceceli & Ekin Uzunlar 'Öptüm Nefesinden' şarkı sözleri, şarkı hakkında bilgiler!
Öptüm Nefesinden şarkı sözleri nedir? Mustafa Ceceli & Ekin Uzunlar 'Öptüm Nefesinden' şarkı sözleri, şarkı hakkında bilgiler!
Can Kazaz Kızılgerdan şarkı sözleri | Can Kazaz Kızılgerdan albümü şarkıları
Can Kazaz Kızılgerdan şarkı sözleri | Can Kazaz Kızılgerdan albümü şarkıları
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ziya Selçuk İlham Aliyev Fahrettin Koca Meral Danış Beştaş Selahattin Demirtaş
Magazin Hadise Cemal Hünal Demet Özdemir Mustafa Üstündağ
Spor Falcao Fatih Terim Ersun Yanal Samet Aybaba Mauricio Lemos
Tüm Haberler Erkek Aralık Beşiktaş Fenerbahçe
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Taştan Yürek şarkı sözleri nedir? Sura İskenderli - Taştan Yürek şarkı sözleri, şarkı hakkında bilgiler! - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 14.12.2020 11:07:28. #1.15#
title