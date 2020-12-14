Taştan Yürek şarkı sözleri nedir? Sura İskenderli - Taştan Yürek şarkı sözleri, şarkı hakkında bilgiler!

Birçok sanatçı yeni şarkılarını çıkarmaya devam ediyor. Yeni çıkan şarkılardan birisi de Sura İskenderli - Taştan Yürek şarkısıdır. Peki Taştan Yürek şarkı sözleri nelerdir? Şarkı hakkında bilgiler nelerdir?

Sura İskenderli'nin yeni çıkarttığı Taştan Yürek şarkısı Youtube'da yayınlandı. Kısa sürede binlerce izlenme alan şarkının sözleri merak edildi. Peki Taştan Yürek şarkısının sözleri nelerdir? Şarkı hakkında bilgiler nelerdir?

'TAŞTAN YÜREK' ŞARKI SÖZLERİ

Karaları bağlamışsın yine?

Söyle, söyle derdin kime?

Benim için ağlamışsın niye?

Kör olsun gözlerim sevdim diye..

Bir tek bana mı taştan yüreğin?

Bu koca dünyada niye ben öleyim

Sorma beni iyiyim iyiyim

Bir karanlık kuyunun dibiyim

Dur anlatma, çok ağlatma

Zaten yürüyen ölünün biriyim..

Ben kalbimin içine kazıdım aşkını

Sustuğun o günden bir başka şaşkınım

Bıktım oyunlardan, takatim sonlarda

Dizlerim tutmuyor sen geçen yollarda.

TAŞTAN YÜREK ŞARKI HAKKINDA BİLGİLER NELERDİR?

11 Aralık 2020 tarihinde Youtube'a yüklenen Taştan Yürek şarkısı 1.8 milyon izlenmeye ulaştı. Kısa sürede beğeni alan şarkı sözleriyle de beğenildi. Şarkı hakkındaki diğer bilgiler aşağıdaki gibidir:

Söz - Beste: Sura İskenderli

Aranjör: Özkan Meydan & Ali Can Özbuğutu

Yönetmen: Gökhan Palas

Yapımcı: Wediacorp Music