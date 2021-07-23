Taşova Kaymakamı Çelik'in babası vefat etti
Taşova Kaymakamı Mustafa Berk Çelik'in babası Mehmet Çelik, 53 yaşında hayatını kaybetti.
Taşova Kaymakamı Mustafa Berk Çelik'in babası Mehmet Çelik, 53 yaşında hayatını kaybetti.
Yemişen Mahallesi'nde ikamet eden Çelik'in uzun zamandır rahatsız olan babası, yaşamını yitirdi.
Mehmet Çelik'in cenazesi, Çarşı Camisi'nde kılınan cenaze namazı sonrası toprağa verilmek üzere İstanbul'a gönderildi.
Cenaze törenine Amasya Vali Yardımcıları Bekir Sıtkı Dağ ve Turgay İlhan, Belediye Başkanı Mehmet Sarı, Merzifon Kaymakamı Gürkan Demirkale, Gümüşhacıköy Kaymakamı Yunus Emre Fırat, Gençlik ve Spor Bakanlığı Rehberlik ve Denetim Başkanı Hasan Davulcu ile vatandaşlar katıldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Tevfik Öztürk