Taşova Kaymakamı Çelik'in babası vefat etti
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Taşova Kaymakamı Çelik'in babası vefat etti

Taşova Kaymakamı Çelik'in babası vefat etti
Anadolu Ajansı / Tevfik Öztürk - Haberler | Güncel

Taşova Kaymakamı Mustafa Berk Çelik'in babası Mehmet Çelik, 53 yaşında hayatını kaybetti.

Taşova Kaymakamı Mustafa Berk Çelik'in babası Mehmet Çelik, 53 yaşında hayatını kaybetti.

Yemişen Mahallesi'nde ikamet eden Çelik'in uzun zamandır rahatsız olan babası, yaşamını yitirdi.

Mehmet Çelik'in cenazesi, Çarşı Camisi'nde kılınan cenaze namazı sonrası toprağa verilmek üzere İstanbul'a gönderildi.

Cenaze törenine Amasya Vali Yardımcıları Bekir Sıtkı Dağ ve Turgay İlhan, Belediye Başkanı Mehmet Sarı, Merzifon Kaymakamı Gürkan Demirkale, Gümüşhacıköy Kaymakamı Yunus Emre Fırat, Gençlik ve Spor Bakanlığı Rehberlik ve Denetim Başkanı Hasan Davulcu ile vatandaşlar katıldı.

Taşova Kaymakamı Çelik'in babası vefat etti
Taşova Kaymakamı Çelik'in babası vefat etti

Kaynak: Anadolu Ajansı / Tevfik Öztürk

İllere göre haftalık Kovid-19 vaka sayısı, her 100 bin kişide İstanbul'da 75,12, Ankara'da 57,95, İzmir'de 24,46 oldu.
İllere göre haftalık Kovid-19 vaka sayısı, her 100 bin kişide İstanbul'da 75,12, Ankara'da 57,95, İzmir'de 24,46 oldu.
Filmlere konu olacak dolandırıcılık! Türkiye'den Çin'e 36 milyon dolarlık bakır görünümlü kaldırım taşı gönderdiler
Filmlere konu olacak dolandırıcılık! Türkiye'den Çin'e 36 milyon dolarlık bakır görünümlü kaldırım taşı gönderdiler
Olumsuz hava koşulları sahilleri vurdu! Kandıra, Şile ve Sarıyer'de denize girmek yasaklandı
Olumsuz hava koşulları sahilleri vurdu! Kandıra, Şile ve Sarıyer'de denize girmek yasaklandı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Özgür Özel Derya Yanık Hulusi Akar Oğuzhan Asiltürk Nimetullah Erdoğmuş
Magazin Seda Sayan Ahmet Kural Kaan Yıldırım Serra Arıtürk
Spor Muslera Balotelli Aytaç Kara Burak Elmas Gedson Fernandes
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Taşova Kaymakamı Çelik'in babası vefat etti - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 23.7.2021 16:25:04. #1.16#

title