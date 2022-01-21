Taşova Gençlik Merkezinden üniversite öğrencilerine çorba ikramı

Taşova Gençlik Merkezi tarafından Amasya Üniversitesi Taşova Yüksel Akın Meslek Yüksekokulu öğrencilerine çorba ikramında bulunuldu.

Gençlik Merkezinde hazırlanan çorbayı dağıtan Kaymakam Ahmet Gökcecik, "Gençlik Merkezi Müdürümüz kendi elleriyle çorba hazırlamış, bize de dağıtmak düştü. Bu hafta çocuklarımızın final haftası. Onların sınav maratonunun son safhasında derslerine daha iyi çalışabilmeleri ve motivasyonlarının artması için etkinlik düzenlenmiş. Tebrik ediyorum." dedi.

Kendilerini unutmayan yetkililere teşekkür eden öğrencilerden Hamza Çetin de "Gurbette çok fazla ev yemekleri yeme imkanımız olmuyor. Bu etkinlik ayrıca bizim yükümüzü azaltmış oldu. Bizimle beraber olup aynı sofrayı paylaşıp sorunlarımızı dinleyip sohbet eden Kaymakamımıza da teşekkür ediyorum." ifadesini kullandı.

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