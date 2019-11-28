Taşlıçay'da TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı

28.11.2019 16:44 | Son Güncelleme: 28.11.2019 16:44

Taşlıçay 15 Temmuz Şehitleri İmam Hatip Ortaokulu'nda düzenlenen TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı'nı ziyaret eden İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Faruk Tekin, 20 adet proje standını tek tek gezerek, öğretmen ve öğrencileri tebrik etti.

Tekin, öğrencilerle birlikte ebru çalışmasını yaptı. 15 Temmuz Şehitleri İmam Hatip Ortaokulu TÜBİTAK Bilim Fuarı'nda 7 öğretmenin denetiminde 40 öğrencinin 20 projenin sergilendiği belirtildi. Ziyarete İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Kaya da eşlik etti.

Kaynak: Bültenler