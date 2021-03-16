Tasarım ve Moda Dünyası sıra dışı bir platforma kavuşuyor: Designers Iconic

Modaseverler ve genel tüketici tarafından her geçen gün daha da itibar ve ilgi gören özgün tasarım ürünler Designers Iconic sitesinde satışa sunularak, özgün tasarım arayan kullanıcıya yepyeni bir satış platformu sunuyor.

Modaseverler ve genel tüketici tarafından her geçen gün daha da itibar ve ilgi gören özgün tasarım ürünler Designers Iconic sitesinde satışa sunularak, özgün tasarım arayan kullanıcıya yepyeni bir satış platformu sunuyor.

Designers Iconic aynı zamanda ilke edindiği sosyal sorumluluk bilincini bu yolda taşımaya devam ediyor. Doğayı ve çevreyi korumayı kendine adamış Designers Iconic her ay farklı alanlarda çalışan sivil toplum örgütlerine destek sağlıyor.

DESIGNERS ICONIC TASARIMCILAR:

7 ELEPHANTS AMANTARA ARZU KAPROL AYDAN ÖNER B.CAN BASHAQUES CEYLAN İNSEL ÇİĞDEM AKIN CINIDIN COMMON PEOPLE COOLMENCLUB FIFTHSENSE FIRAT NEZİROĞLU FIT21 HANN KARAKÖY HATİCE GÖKÇE HOMEMADEAROMATERAPİ JUST LIKE YOU JUSTPAPER JAQUETTE BY ELVAN MARAIS STUDIO MATLA MELKON JAMGOÇYAN MESELE SLOW DESIGN MIO DESIGN MOKSHAWALL MONUMENT MOZZA NISHANE NİYAZİ ERDOĞAN ÖZLEM KAYA ÖZLEM SÜER PERVERAN PIMOOD ROSSEA SIBIHATS ŞALVARİST SİMAY BÜLBÜL THESTORYUS ÜMİT ÜNAL WHITE & SIMPLE

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Kaynak: Hürriyet