Tarzan Rıfkı filmi konusu nedir? Tarzan Rıfkı oyuncuları ve Tarzan Rıfkı özeti!
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Tarzan Rıfkı filmi konusu nedir? Tarzan Rıfkı oyuncuları ve Tarzan Rıfkı özeti!

Sinemaseverlerin beğenisini toplayan Tarzan Rıfkı filmi televizyon ekranlarında da izleyicilerin beğenisini topluyor. İzleyicilerin merak ettiği Tarzan Rıfkı konusu, özeti ve Tarzan Rıfkı oyuncaları gibi konuları mercek altına alıyoruz. Tarzan Rıfkı filminin detayları…

Tarzan Rıfkı filmi konusu nedir? Tarzan Rıfkı oyuncuları ve Tarzan Rıfkı özeti!
15.09.2020 18:19 | Son Güncelleme: 15.09.2020 18:23

İzleyenleri ekrana bağlayan Tarzan Rıfkı filmi, beyaz perdeden sonra televizyon ekranlarında izleyici ile buluşuyor. Tarzan Rıfkı filmini izleyecek olanların merak ettiği Tarzan Rıfkı konusu nedir, Tarzan Rıfkı oyuncuları kimler ve Tarzan Rıfkı özeti gibi konuları inceliyoruz.

TARZAN RIFKI FİLMİ KONUSU NEDİR?

Genç bir adam olan Rıfkı, sakarlığı ile tanınmaktadır. Bir kahvecide çalışan Rıfkı, kalbini aynı mahallede yaşadığı Gül'e kaptırır. Gül ile evlilik hayali kuran Rıfkı'nın önünde büyük bir engel vardır. Gül, Rıfkı ile evlenmek için kendi evlerinde yaşamayı koşul olarak sunar. Rıfkı, bütçesine uygun bir ev arayıp bulamayınca, Gül tarafından terk edilir. Sevdiği kadın tarafından terk edilmesinin ardından mahalleden ayrılan Rıfkı, ormana yerleşir. Kendisini artık bir Tarzan olarak gören Rıfkı, gazeteye ilan vererek kendisine bir Jane bulmaya karar verir. Hayatının kadını ile buluşacağını sandığı sırada karşısında mafyanın adamlarını bulan Rıfkı, kendisini zorlu bir maceranın içinde bulur. Yönetmen : Natuk Baytan X Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TARZAN RIFKI FİLMİ OYUNCULARI VE KADROSU

Yönetmen: Natuk Baytan

Oyuncular: Kemal Sunal, Yadigar Ejder, Suna Yıldızoğlu, Baykal Kent, Asuman Arsan

Tür: Komedi

Yapım Yılı: 1986 (83 dk)

Senaryo: Natuk Baytan, Natuk Baytan

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