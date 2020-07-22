Tartıştığı yeğenine kurşun yağdırıp öldürdü! Olay sonrası cansız bedenin başında ekipleri bekledi Manisa'da gözü dönmüş dayı tartıştığı yeğenine sokak ortasında 5 el ateş ederek öldürdü. Olay sonrası kaçmayıp cansız bedenin başında ekipleri bekleyen saldırgan yakalanarak gözaltına alındı.

Manisa'daki dayı-yeğen tartışmasında kan aktı. Dayısı tarafından sokak ortasında silahla vurulan şahıs hayatını kaybetti.

Olay, Şehzadeler ilçesine bağlı Akpınar Mahallesi 241. Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, Tufan Birgül sokakta dayısı Cesim A. ile henüz belirlenemeyen bir sebeple tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi ile Cesim A, yanında bulunan silahla yeğeni Tufan Birgül'e 5 el ateş etti.

CANSIZ BEDENİN BAŞINDA BEKLEDİ

Birgül olay yerinde hayatını kaybederken, Cesim A. cansız bedenin başında polisin gelmesini bekledi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, Cesim A'yı gözaltına alarak emniyete götürdü. Birgül'ün cenazesi, cenaze aracıyla Manisa Şehir Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: İHA