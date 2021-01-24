Tartıştığı oğlunu tüfekle göğsünden vurdu
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Tartıştığı oğlunu tüfekle göğsünden vurdu

24.01.2021 14:46 | Son Güncelleme: 24.01.2021 14:49
Tartıştığı oğlunu tüfekle göğsünden vurdu

OSMANİYE'nin Kadirli ilçesinde oğlu Zübeyir K. ile tartışan Zeki K., evde bulunan pompalı tüfekle oğlunu göğsünden vurarak ağır yaraladı.

OSMANİYE'nin Kadirli ilçesinde oğlu Zübeyir K. ile tartışan Zeki K., evde bulunan pompalı tüfekle oğlunu göğsünden vurarak ağır yaraladı.

Olay, ilçeye bağlı Yukarıçiyanlı köyünde meydana geldi. Zeki K. ile oğlu Zübeyir K. arasında öğle saatlerinde henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Zeki K. pompalı tüfekle Zübeyir K.'yi göğsünden vurdu. Kanlar içinde yere yığılan Zübeyir K., komşuların ihbarı üzerine olay yerine gelen ambulansla Kadirli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Zübeyir K.'nin sağlık durumunun ağır olduğu öğrenilirken Zeki K. ise olay yerine gelen polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.


- Kadirli

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Efendi ERKAYIRAN

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