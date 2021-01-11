Cinnet getiren kadın, sokak ortasında kocasına mermi yağdırdı

Kahramanmaraş'ta bir kadın, kendisini aldattığını öne sürdüğü kocasıyla buluştuktan bir süre sonra tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine cinnet getiren kadın, kocasına mermi yağdırdı. Yaralı şahıs hastanede tedavi altına alındı.

Kahramanmaraş'ın Dulkadir ilçesinden gelen cinayet haberi deyim yerinde ise kan dondurdu. İlçeye bağlı Yavuz Selim Mahallesi Hacı Bektaş Veli Caddesi üzerinde meydana gelen olayda, iddiaya göre N.Ç., kendisini aldattığını öne sürdüğü A.Ç. ile buluştuktan bir süre sonra tartışmaya başladı.

KOCASINA KURŞUN YAĞDIRDI! 10-11 MERMİ SIKTI

Tartışmanın büyümesi üzerine cinnet getiren N.Ç., silahla eşine mermi yağdırdı. Aldığı kurşunlarla yere yığılan A.Ç., özel bir araçla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis sevk edilirken, yapılan araştırmada kadının kocasına 10- 11 mermi sıktığı öğrenildi.

"POLİSLERİ ARAYIP EŞİNİ VURDUĞUNU SÖYLEDİ"

Olayın görgü tanığı Halil İbrahim Korkmaz, "Eşiyle arasında bir vukuat olduğunu anlattı bağırdı, elindeki çuvalı yere bıraktı ve arabanın içindeki tabancayla eşine ateş açtı. Sonra polisleri arayıp eşini vurduğunu söyledi. Daha sonra yaralıyı hastaneye kaldırdılar" dedi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı