Cinnet getiren kadın, sokak ortasında kocasına mermi yağdırdı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Cinnet getiren kadın, sokak ortasında kocasına mermi yağdırdı

11.01.2021 18:24 | Son Güncelleme: 11.01.2021 19:17

Kahramanmaraş'ta bir kadın, kendisini aldattığını öne sürdüğü kocasıyla buluştuktan bir süre sonra tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine cinnet getiren kadın, kocasına mermi yağdırdı. Yaralı şahıs hastanede tedavi altına alındı.

Kahramanmaraş'ın Dulkadir ilçesinden gelen cinayet haberi deyim yerinde ise kan dondurdu. İlçeye bağlı Yavuz Selim Mahallesi Hacı Bektaş Veli Caddesi üzerinde meydana gelen olayda, iddiaya göre N.Ç., kendisini aldattığını öne sürdüğü A.Ç. ile buluştuktan bir süre sonra tartışmaya başladı.

KOCASINA KURŞUN YAĞDIRDI! 10-11 MERMİ SIKTI

Tartışmanın büyümesi üzerine cinnet getiren N.Ç., silahla eşine mermi yağdırdı. Aldığı kurşunlarla yere yığılan A.Ç., özel bir araçla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis sevk edilirken, yapılan araştırmada kadının kocasına 10- 11 mermi sıktığı öğrenildi.

Cinnet getiren kadın, sokak ortasında kocasına mermi yağdırdı

"POLİSLERİ ARAYIP EŞİNİ VURDUĞUNU SÖYLEDİ"

Olayın görgü tanığı Halil İbrahim Korkmaz, "Eşiyle arasında bir vukuat olduğunu anlattı bağırdı, elindeki çuvalı yere bıraktı ve arabanın içindeki tabancayla eşine ateş açtı. Sonra polisleri arayıp eşini vurduğunu söyledi. Daha sonra yaralıyı hastaneye kaldırdılar" dedi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Cinnet getiren kadın, sokak ortasında kocasına mermi yağdırdı
Cinnet getiren kadın, sokak ortasında kocasına mermi yağdırdı
Cinnet getiren kadın, sokak ortasında kocasına mermi yağdırdı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları (3)
MURAT: Hergün bir erkek katlediliyor kadınların esiri olmayacağız
Cevap Yaz Yayından Kaldır
ERKEK CİNAYETİ: kadın şiddeti. Buaralara feminaziler uğramazlar
Cevap Yaz 1 Yayından Kaldır
CANMEN: Ters Dünyaya, hosgeldiniz. . . !!!
Cevap Yaz 2 2 Yayından Kaldır
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Fikri Sağlar Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu Adil Karaismailoğlu
Magazin Merve Boluğur Demet Özdemir Mehmet Ali Erbil İbrahim Tatlıses
Spor Ozan Tufan Sergen Yalçın Rıza Çalımbay Oğuzhan Özyakup İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Ocak Ankara Facebook Beşiktaş
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Cinnet getiren kadın, sokak ortasında kocasına mermi yağdırdı - Haberler 3. Sayfa
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 11.1.2021 19:52:26. #1.15#
title