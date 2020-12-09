Tartıştığı kişiyi yol ortasında öldüren zanlı, ayırmak isteyen kardeşini ve köylüsünü de yaraladı

Karaman'ın Medresilik köyünde bir şahıs, tartıştığı Ali Doğan'ı av tüfeğiyle ateş ederek öldürdü, kavgayı ayırmaya çalışan kardeşi ve köylüsünü de yaraladı. Şahıs, jandarma tarafından gözaltına alındı.

Karaman'da, akşam saatlerinde merkeze bağlı Medreselik köyünde meydana gelen olayda, 51 yaşındaki Mustafa G, yolda karşılaştığı Ali Doğan ile bilinmeyen nedenle tartışmaya başladı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Mustafa G'nin kardeşi Sadık G. ve aynı köyde yaşayan Faruk U. ikiliyi ayırmak için müdahale etti.

TALİHSİZ ADAM OLAY YERİNDE YAŞAMINI YİTİRDİ

Bu sırada Mustafa G, yanındaki av tüfeğiyle rastgele ateş etti. Vücudunun çeşitli yerlerine saçma isabet eden Ali Doğan olay yerinde hayatını kaybetti. 48 yaşındaki Sadık G. ve 39 yaşındaki Faruk U. da yaralandı. Yaralılar ihbar üzerine çağrılan ambulanslarla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan Faruk U'nun hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi. Ali Doğan'ın cansız bedeni ise otopsi için aynı hastanenin morguna kaldırıldı. Mustafa G. de jandarma tarafından gözaltına alındı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Muammer ŞEN