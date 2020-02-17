Tartıştığı kişiyi darp ederek öldüren sanığa 7 yıl

17.02.2020 11:40 | Son Güncelleme: 17.02.2020 11:40

Antalya'da tanımadığı bir kişiyi darp ederek öldüren sanık, yeniden hakim karşısına çıktı. Son sözünde, "Pişmanım" diyen sanığa, 7 yıl 6 ay hapis cezası verildi.



Olay, 2 Mayıs 2019'da saat 06.00 sıralarında Muratpaşa ilçesi Elmalı Mahallesi Cumhuriyet Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, cadde üzerinde bulunan bir eğlence mekanında garsonluk yapan Yasin T. (31), gece saatlerinde iş yerinden çıkarak başka bir eğlence mekanına gitti. Ardından bu mekandan da alkollü bir şekilde çıkan Yasin T., yine bu mekanda aşçı olarak çalışan ve daha önce tanımadığı Cafer Çağımnı'nın (62) aracına bindi. Yasin T., bilinmeyen bir sebeple Çağımnı ile tartışmaya başladı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu Yasin T. araçta inerek Çağımnı'yı darp etmeye başladı. Kaldırıma düşen adamı tekmeleyerek darp etmeye devam eden Yasin T., ardından olay yerinden uzaklaştı. Ağır yaralanan Çağımnı, hastaneye kaldırıldı. Çağımnı 21 Haziran'da yaşamını yitirdi.



İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli Yasin T. ifadesinde, olay günü sarhoş olduğunu belirterek, Cafer Çağımnı'yı tanımadığını ve maktulle arasında herhangi bir husumetin bulunmadığını kaydetti. Neden kavga ettiklerini hatırlamadığını ifade eden Yasin T., pişman olduğunu dile getirdi.



Hakkında, 'Ölüme Sebebiyet Verecek Şekilde Kasten Yaralamak' suçundan dava açılan ve 16 yıla kadar hapsi istenen sanık Yasin T., Antalya 11'nci Ağır Ceza Mahkemesinde hakim karşısına çıktı. Son sözü sorulan sanık, "Pişmanım" dedi. Kararı açıklayan mahkeme heyeti, haksız tahrik hükümleri uygulayarak, sanığı 7 yıl 6 ay hapis cezasına hükmetti. - ANTALYA

Kaynak: İHA