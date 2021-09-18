Mersin'in Tarsus ilçesinde bir kişi, tartıştığı kayınpederini öldürdü.

Olay, ilçeye bağlı 82 Evler Mahallesi Küçük Sanayi sitesinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, eşiyle sorun yaşayan M.A. (41), kayınpederi Ökkeş Zeki Ateymen'e (66) ait demir doğrama kaynak atölyesine gitti. Burada kayınpederiyle tartışan M.A. üzerinde bulundurduğu av tüfeğiyle rastgele ateş etti. vücuduna isabet 3 kurşunla kanlar içerisinde yere yığılan Ateymen olay yerinde hayatını kaybetti. Olaydan sonra firar eden M.A., Tarsus Müzesi binasının önünde av tüfeğiyle intihar etmek istedi. Polisin ikna etmesi sonucu M.A. suç aletiyle birlikte teslim oldu.

Gözaltına alınan 4 çocuk babası M.A.'nın eşiyle sorunlar yaşadığı, eşinin sığınma evinde olduğu öğrenildi. - MERSİN