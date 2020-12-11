Tartıştığı kadını öldüren zanlı kendini vurdu
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Tartıştığı kadını öldüren zanlı kendini vurdu

11.12.2020 17:56 | Son Güncelleme: 11.12.2020 18:05

Mamak ilçesinde tartıştığı Rasime G.'yi silahla vuran Muzaffer Ercan (49), hayatına son verdi.

Mamak ilçesinde tartıştığı Rasime G.'yi silahla vuran Muzaffer Ercan (49), hayatına son verdi.

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, Mamak Şahap Gürler Mahallesi 1219'a sokağa gelen Muzaffer Ercan ile yanındaki Rasime G. arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu Rasime G'yi silahla vuran Muzaffer Ercan, aynı silahla yaşamına da son verdi.

Rasime G. ile Muzaffer Ercan'ın cesetleri Adli Tıp morguna kaldırıldı.

Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

Tartıştığı kadını öldüren zanlı kendini vurdu
Tartıştığı kadını öldüren zanlı kendini vurdu
Tartıştığı kadını öldüren zanlı kendini vurdu
Tartıştığı kadını öldüren zanlı kendini vurdu

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammed Ali Toruntay

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