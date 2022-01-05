Tartıştığı kadını boğarak öldüren katil zanlısı tutuklandı

MALATYA (İHA) - Antalya'da tartıştığı kadını boğarak öldürdükten sonra sandığa saklayan katil zanlısı Malatya'da polise teslim olduktan sonra çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olay, 17 Aralık günü Antalya ili Muratpaşa ilçesi 109 Sokak'taki bir apartmanın 2. katında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, V.Y. kadın arkadaşı Saadet Tutkanç (57) ile tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine kadını elleriyle boğarak öldürdü. Cinayeti işleyen V.Y. cesedi evdeki sandığa sakladıktan sonra olay yerinden ayrılarak Malatya'ya geldi. Olaydan 19 gün sonra Malatya İl Emniyet Müdürlüğüne giden V.Y. suçunu itiraf ederek teslim oldu. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen V.Y. tutuklanarak cezaevine gönderildi. - MALATYA

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet