Tartıştığı iki kardeşten birini öldürdü diğerini yaraladı
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Tartıştığı iki kardeşten birini öldürdü diğerini yaraladı

Sivas'ın Kangal ilçesinde tartıştığı iki kardeşten birinin ölümüne neden olan diğerinin ise ağır yaralayan zanlı kayıplara karıştı.

Tartıştığı iki kardeşten birini öldürdü diğerini yaraladı
29.07.2020 13:57 | Son Güncelleme: 29.07.2020 14:58

Sivas'ın Kangal ilçesinde tartıştığı iki kardeşten birinin ölümüne neden olan diğerinin ise ağır yaralayan zanlı kayıplara karıştı.

Edinilen bilgilere göre olay, Kangal içesine bağlı Yukarıhöyük köyünde meydana geldi. S.K. ile iki kardeş arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine S.K., yanında bulunan tabancayla Ahmet ve kardeşi Demir Han'a ateş etti. Ağır yaralanan 32 yaşındaki Ahmet Han olay yerinde hayatını kaybetti. Yaralanan kardeşi Demir Han ise kaldırıldığı Kangal Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı.

Olayın ardından kayıplara karışan S.K.'nin yakalanması için çalışma başlatıldı. Olayla ilgili inceleme sürüyor. - SİVAS

Kaynak: İHA

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