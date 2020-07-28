Tartıştığı eşini su almaya gönderen şahıs, silahla kendini boğazından vurdu Gaziantep'te tartıştığı eşini markete su almaya gönderen şahıs, parkta oturduğu bankta boğazına dayadığı tabancayla intihar girişiminde bulundu. Ağır yaralanan şahıs yoğun bakıma alındı.

Gaziantep'in Şahinbey ilçesi Bülbülzade Mahallesi'nde 4 nolu sokaktaki bir parkta yaşanan olayda sabah erken saatlerde evde bilinmeyen bir nedenle eşiyle tartışan büfe işletmecisi 55 yaşındaki Kenan B, tartışma sonrası evden çıkıp yakındaki bir parka gitti. Kenan B'nin ardından eşi de parka giderek onu sakinleştirmeye çalıştı. Bu sırada eşini su alması için markete gönderen Kenan B, eşi biraz uzaklaştıktan sonra üzerinde taşıdığı tabanca ile boğazına ateş ederek intihar girişiminde bulundu.

VATANDAŞ YARDIMA KOŞTU

Silah sesini duyan eşi Kenan B'nin yanına koşarken, çevredeki vatandaşlar ise polis ve sağlık ekiplerine haber verdi.

ŞAHSIN DURUMU AĞIR

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, kafasına sıkan Kenan B'nin ağır yaralı olduğunu belirledi. Polis ekipleri ise olay yerini güvenlik şeridiyle çevirdikten sonra geniş güvenlik önlemi aldı. Olayın ardından Kenan B. yoğun bakıma kaldırıldı. Olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA