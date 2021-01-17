Tartıştığı eşini bıçaklayıp, "O yaşıyor mu durumu nasıl?" diye ağladı
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Tartıştığı eşini bıçaklayıp, "O yaşıyor mu durumu nasıl?" diye ağladı

17.01.2021 04:39 | Son Güncelleme: 17.01.2021 08:08

Sancaktepe'de gece saatlerinde bir koca dehşeti daha yaşandı. Tartıştığı eşini bıçaklayan saldırgan eş daha sonra eşinin durumunu merak ederek "Yaşıyor mu?" diyerek ağladı.

Olay saat 03.00 sıralarında Kemal Türkler Mahallesi Şennur sokakta meydana geldi. İddiaya göre eşiyle tartışan koca eline aldığı bıçakla eşini bıçakladı. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri eşini bıçaklayan kocayı gözaltına aldı.

"O YAŞIYOR MU DURUMU NASIL?"

Gözaltına alındığı sırada bıçakladığı eşinin hayati tehlikesinin olup olmadığını öğrenmek için "O yaşıyor mu durumu nasıl?" diye polis arabası içinde ağladı.

HASTANEYE KALDIRILDI

Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri ise bıçaklanan kadına ilk müdahaleyi evde yaparak Sancaktepe Prof. Dr. İlhan Varank Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı. Eşini bıçaklanan koca ise gözaltına alınarak karakola götürüldü.

Tartıştığı eşini bıçaklayıp, 'O yaşıyor mu durumu nasıl?' diye ağladı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / CÜNEYT SEVİNDİK

Haber Yorumları (3)
KARA: Ne bıçak meraklısı bu zayıflar , hemen çek , sok. Erkek müsfetteleri.
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DUYARLI: Şu tür haberler arttıkça kadına şiddet daha da artıyor gibi
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SEKOCAN: BİR ANLIK AİLE İÇİ ŞİDDET ADAM YİNE İNSAFLIYIMIŞ NBİR ANLIK CİNNET GELMİŞ GEÇMİŞ ALLAH ŞİFA VERSİN BACIMIZA ADAMDA PİŞMANLIĞINI BİR SÜRE ATAMAZ
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