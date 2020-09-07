Mardin'de bir kişi, tartıştığı ağabeyini tüfekle vurarak öldürdü
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Mardin'de bir kişi, tartıştığı ağabeyini tüfekle vurarak öldürdü

Mardin'in Nusaybin ilçesinde bir kişi, henüz bilinmeyen bir nedenle tartıştığı ağabeyini tüfekle vurarak öldürdü. Zanlı gözaltına alınırken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Mardin'de bir kişi, tartıştığı ağabeyini tüfekle vurarak öldürdü
07.09.2020 17:22 | Son Güncelleme: 07.09.2020 18:11

Mardin'in Nusaybin ilçesinde, bir kişi tartıştığı ağabeyini tüfekle vurarak öldürdü.

Olay, Nusaybin'e bağlı kırsal Toptepe Mahallesinde meydana geldi. B.A., henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı kardeşi A.A. (56) ile tartıştı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine B.A., tüfekle A.A.'ya ateş etti. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine 112 acil sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

Sağlık ekiplerince yapılan ilk incelemede A.A.'nın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Mardin Adli Tıp Morgunda yapılan otopsiden sonra A.A.'nın cansız bedeni defnedilmek üzere ailesine teslim edildi.

B.A. gözaltına alınırken olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ziya Selçuk Muharrem İnce Meral Akşener Bekir Pakdemirli Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Emrah Cem Yılmaz Fatma Girik Tayanç Ayaydın
Spor Jose Sosa Metin Oktay Şenol Güneş Lionel Messi Malcolm Thomas
Daha Fazla Eylül Terör Malatya Antalya
Şu an buradasınız: Mardin'de bir kişi, tartıştığı ağabeyini tüfekle vurarak öldürdü - Mardin
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 7.9.2020 18:13:30. #1.15#
title