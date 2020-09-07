Mardin'de bir kişi, tartıştığı ağabeyini tüfekle vurarak öldürdü Mardin'in Nusaybin ilçesinde bir kişi, henüz bilinmeyen bir nedenle tartıştığı ağabeyini tüfekle vurarak öldürdü. Zanlı gözaltına alınırken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Mardin'in Nusaybin ilçesinde, bir kişi tartıştığı ağabeyini tüfekle vurarak öldürdü.

Olay, Nusaybin'e bağlı kırsal Toptepe Mahallesinde meydana geldi. B.A., henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı kardeşi A.A. (56) ile tartıştı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine B.A., tüfekle A.A.'ya ateş etti. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine 112 acil sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

Sağlık ekiplerince yapılan ilk incelemede A.A.'nın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Mardin Adli Tıp Morgunda yapılan otopsiden sonra A.A.'nın cansız bedeni defnedilmek üzere ailesine teslim edildi.

B.A. gözaltına alınırken olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA